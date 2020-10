Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score del 3° turno (mercoledì 28 ottobre)

RISULTATI COPPA ITALIA: IN CAMPO LE FORMAZIONI DI SERIE A!

I risultati di Coppa Italia 2020-2021 ci accompagnano, mercoledì 28 ottobre, nel terzo turno: abbiamo già assistito a quattro anticipi ma oggi il piatto è particolarmente ricco, inaugurato già alle ore 14:00 da Torino Lecce e con tante partite che ci terranno compagnia al pomeriggio. La giornata si chiuderà poi alle ore 18:00, con Udinese Vicenza: in questo modo ovviamente il calendario del torneo non si incrocerà direttamente – se non per circa un’ora – con le gare di Champions League che vedono impegnate anche le squadre del nostro Paese. Anche il terzo turno, come ormai sappiamo, viene disputato in gara secca: dunque sono previsti subito i tempi supplementari e i calci di rigore, ma la grande novità riguarda il fatto che finalmente entrano in gioco anche le formazioni di Serie A, quelle che si sono piazzate tra il nono e il diciassettesimo posto nell’ultimo campionato. Senza indugiare oltre quindi possiamo adesso valutare alcuni dei temi principali che ci accompagneranno all’interno del mercoledì dedicato ai risultati di Coppa Italia, provando a scoprire le protagoniste e le potenziali sorprese.

RISULTATI COPPA ITALIA: IL CONTESTO

Per i risultati di Coppa Italia dunque entrano in scena le squadre di Serie A: tra queste bisogna porre particolare attenzione nella Fiorentina, che ospita il Padova, nel Verona che affronta il derby regionale contro il Venezia e nel Torino, una società che storicamente ha sempre fatto bene in questo torneo e che se la vede con il Lecce. La formula della Coppa Italia vuole che le formazioni che esordiscono nel terzo turno giochino in casa, avendo una testa di serie migliore; tra quelle rimaste in corsa però troviamo anche club di Serie C come il Monopoli che va a giocare a Cosenza, o il Catanzaro impegnato a Marassi contro il Genoa. La corsa verso la finale è lunga, e non è affatto detto che ad arrivarci sarà una di queste società; infatti agli ottavi arriveranno a giocare le prime otto della classifica di Serie A 2020, e almeno in epoca recente sono sempre state loro a monopolizzare il discorso. Ad ogni modo adesso siamo davvero pronti a metterci comodi e vedere quello che succederà tra poche ore, quando finalmente per i risultati di Coppa Italia si inizierà a giocare.

RISULTATI COPPA ITALIA: 3° TURNO

Ore 14:00 Torino Lecce

Ore 14:30 Cagliari Cremonese

Ore 15:00 Cittadella Spezia

Ore 15:00 Cosenza Monopoli

Ore 16:00 Benevento Empoli

Ore 16:00 Brescia Perugia

Ore 17:00 Crotone Spal

Ore 17:00 Genoa Catanzaro

Ore 17:00 Verona Venezia

Ore 18:00 Fiorentina Padova

Ore 18:00 Parma Pescara

Ore 18:00 Udinese Vicenza



© RIPRODUZIONE RISERVATA