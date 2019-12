Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score del 4^ turno (mercoledì 4 dicembre)

I risultati di Coppa Italia di mercoledì 4 dicembre ci parlano di altre tre partite che sono valide per il quarto turno: tre diverse fasce orarie per Sassuolo Perugia che inizia alle ore 15:00, Spal Lecce che sarà in programma alle ore 18:00 e Udinese Bologna che si giocherà invece alle ore 21:00. Ricordiamo che stiamo parlando di gare secche, senza un ritorno: questo significa che al termine dei 90 minuti, qualora dovesse permanere il risultato di parità, le squadre in campo dovrebbero giocare i tempi supplementari e poi eventualmente andare ai calci di rigore per determinare la qualificata. Agli ottavi aspettano già le otto squadre che si sono classificate nelle prime posizioni dell’ultima Serie A, secondo un criterio di tabellone che ormai è consueto da qualche anno; tra queste la Lazio campione in carica ma anche la Juventus, che detiene il record di titoli vinti. Ora però andiamo ad analizzare le partite che ci forniranno il quadro dei risultati di Coppa Italia per il quarto turno.

RISULTATI COPPA ITALIA: IL CONTESTO

I risultati di Coppa Italia per le partite di mercoledì sono particolarmente interessanti, perchè in tutti i casi stiamo parlando di sfide abbastanza equilibrate: sulla carta lo è anche Sassuolo Perugia, visto che gli emiliani (al netto del pareggio di domenica sul campo della Juventus) sta faticando a trovare ritmo mentre il Grifone, pur tra alti e bassi, si trova nelle prime posizioni della classifica di Serie B. Al Mazza si gioca una partita che nel massimo campionato vale la salvezza, i salentini sembrano poter chiudere la pratica in anticipo ma restano nella zona calda della graduatoria mentre sta rischiando grosso la Spal, al momento penultima. Stesso contesto di fatto quello della Dacia Arena, anche se il Bologna ha appena espugnato il San Paolo e arriva con piena fiducia a questo impegno contro un’Udinese ancora ballerina. Va considerato naturalmente che, salvo sorprese, gli allenatori decideranno per il naturale turnover: questo potrebbe ulteriormente spostare l’ago della bilancia, ma per saperlo ci dovremo affidare come sempre ai campi sui quali tra poco si inizierà a giocare.

RISULTATI COPPA ITALIA: 4^ TURNO

ore 15:00 Sassuolo Perugia

ore 18:00 Spal Lecce

ore 21:00 Udinese Bologna



