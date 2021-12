Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score delle partite, 2° turno (15 dicembre)

RISULTATI COPPA ITALIA: PROSEGUE IL SECONDO TURNO!

Sono tre le partite che mercoledì 15 dicembre si giocano per il secondo turno nei risultati di Coppa Italia: la formula rinnovata della competizione ci presenta squadre di Serie A che però non sono le teste di serie, ovvero si tratta delle formazioni che nell’ultimo campionato sono arrivate dal nono posto a scendere. Le migliori entreranno in gioco soltanto a metà gennaio, ma naturalmente già questa sera conosceremo il nome delle loro avversarie; ricordiamo infatti che, come da tradizione, il tabellone è già formato.

Risultati Coppa Italia/ Il Genoa elimina la Salernitana! Diretta gol live score

Dunque andiamo subito a vedere quali sono le partite che ci faranno compagnia per i risultati di Coppa Italia di mercoledì 15 dicembre: si parte alle ore 15:00 con Verona Empoli, alle ore 18:00 ci sposteremo in Sardegna per Cagliari Cittadella mentre alle ore 21:00 avremo Fiorentina Benevento. Domani sono previsti gli ultimi due incroci, ma intanto più che giustamente dobbiamo andare a presentare queste tre partite e provare a ipotizzare quello che potrebbe succedere sui vari campi, perchè i risultati di Coppa Italia stanno realmente cominciando a portarci nel vivo della competizione…

Diretta/ Genoa Salernitana (risultato finale 1-0): Shevchenko ok ed ora c'è il Milan!

RISULTATI COPPA ITALIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Parlando dei risultati di Coppa Italia per il secondo turno, dobbiamo dire che contando anche la Ternana – che ha giocato ieri – e il Lecce che sarà in campo giovedì, sono quattro le rappresentanti di Serie B che sono rimaste in corsa: a dire il vero non tantissime, però sicuramente una buona rappresentanza con la possibilità di fare strada. Sicuramente, guardando a oggi, una bella occasione ce l’ha il Cittadella: una delle big nel campionato cadetto, è ospite di un Cagliari che non si è risollevato nemmeno con l’arrivo di Walter Mazzarri.

Diretta/ Udinese Crotone (risultato finale 4-0): i friulani volano agli ottavi!

Cagliari che ora certamente deve guardare maggiormente alla situazione in campionato visto che, possiamo dirlo senza timore di smentite, conoscere la retrocessione sarebbe decisamente peggio rispetto a una precoce eliminazione dalla Coppa Italia. Il Benevento invece ha davanti a sè un compito assolutamente ostico, quello di vincere sul campo di una Fiorentina che in Serie A ha trovato la sua dimensione e occupa il quinto posto solitario, una squadra che gioca bene e diverte ed è spinta da un grande centravanti come Dusan Vlahovic, che comunque questa sera non dovrebbe essere titolare. Dunque staremo a vedere quello che succederà a breve sui campi, per questi risultati di Coppa Italia…

RISULTATI COPPA ITALIA: 2° TURNO

ore 15:00 Verona Empoli

ore 18:00 Cagliari Cittadella

ore 21:00 Fiorentina Benevento



© RIPRODUZIONE RISERVATA