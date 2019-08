Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score delle partite, 3° turno (18 agosto)

Oggi domenica 18 agosto sarà ancora una volta una domenica ricchissima di risultati Coppa Italia grazie al terzo turno eliminatorio della manifestazione. La nuova Coppa Italia 2019-2020, che vedrà la Lazio come squadra detentrice, è cominciata già con tante partite negli scorsi due weekend, domenica scorsa il secondo turno ha permesso di stabilire il calendario completo del terzo turno, che vivremo – dopo i due anticipi fra venerdì e ieri – sempre con partite secche e di conseguenza tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore in caso di parità al termine dei tempi regolamentari. Adesso però vediamo subito il programma completo di tutte le partite che ci daranno nelle prossime ore i risultati Coppa Italia: alle ore 18.00 si parte con Perugia Brescia, seguita alle ore 18.15 da Fiorentina Monza. Inizierà poi la sfilza di partite in prima serata: alle ore 20.30 avremo Ascoli Trapani, Cagliari Chievo, Cittadella Carpi, Empoli Pescara, Frosinone Monopoli, Udinese Sudtirol e Verona Cremonese, mentre alle ore 20.45 avremo il fischio d’inizio per Lecce Salernitana, Pisa Bologna, Sassuolo Spezia e Spal FeralpiSalò. Infine, alle ore 21.00 chiusura con Crotone Sampdoria.

RISULTATI COPPA ITALIA, IL REGOLAMENTO

Ci attende dunque una vera scorpacciata di risultati Coppa Italia, ma adesso ricordiamo i punti essenziali del regolamento. Al terzo turno eliminatorio partecipano 32 squadre, per un totale di conseguenza di sedici partite, delle quali quattordici in programma oggi, dopo i due anticipi già andati in archivio. Si tratta innanzitutto delle venti qualificate dal secondo turno più altre dodici che invece fanno adesso la loro prima comparsa, cioè naturalmente le dodici squadre del campionato di Serie A che comincerà settimana prossima, con le prime otto dello scorso torneo escluse perché entreranno in scena solamente agli ottavi. In palio naturalmente ci sono sedici posti nel quarto turno eliminatorio, per il quale però dovremo attendere qualche mese perché segnerà l’inizio della fase “invernale” della Coppa Italia, che proseguirà poi appunto con gli ottavi che vedranno il debutto delle big.

RISULTATI COPPA ITALIA, 3° TURNO ELIMINATORIO

Ore 18.00

Perugia Brescia

Ore 18.15

Fiorentina Monza

Ore 20.30

Ascoli Trapani

Cagliari Chievo

Cittadella Carpi

Empoli Pescara

Frosinone Monopoli

Udinese Sudtirol

Verona Cremonese

Ore 20.45

Lecce Salernitana

Pisa Bologna

Sassuolo Spezia

Spal FeralpiSalò

Ore 21.00

Crotone Sampdoria



