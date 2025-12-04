Risultati Coppa Italia: diretta gol live score delle due partite che giovedì 4 dicembre si giocano per gli ottavi di finale.

RISULTATI COPPA ITALIA: ALTRE DUE PARTITE!

Sono due le partite che concludono il quadro dei risultati Coppa Italia almeno per questa settimana, dedicata come sappiamo agli ottavi di finale: giovedì 4 dicembre si torna in campo con Bologna Parma, che prenderà il via alle ore 18:00, e Lazio Milan che invece ci farà compagnia a partire dalle ore 21:00.

Ripetiamo che ci troviamo in un regime di gara secca, con la possibilità di disputare supplementari e rigori; curiosamente il calendario piazza la sfida dello stadio Olimpico a cinque giorni di distanza da quella di campionato, vinta dai rossoneri che grazie al gol di Rafael Leao si sono ripresi il primo posto in classifica, insieme al Napoli.

Bisogna dunque partire da qui, perché stasera a campi invertiti Maurizio Sarri, che almeno due volte è stato vicino alla panchina del Milan, proverà a prendersi la sua rivincita in quella che anche a livello di risultati Coppa Italia è una grande classica; la sensazione però è che Massimiliano Allegri resti favorito.

Nell’altra partita avremo uno stuzzicante derby emiliano, anche se in questo momento il Bologna ha molto in più: i felsinei volano, il Parma però potrebbe sfruttare la Coppa Italia per vivere una serata di gloria e riprendere fiato anche in Serie A, dove purtroppo è tornato a occupare la zona retrocessione.

RISULTATI COPPA ITALIA: IN CERCA DI GRANDEZZA

Ci attende una bella giornata in compagnia dei risultati Coppa Italia, sotto i riflettori finisce inevitabilmente il Bologna che, volendo fare un paragone con gli ultimi anni, sta provando con successo a replicare la grande epopea dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Ciclo aperto da Thiago Motta che ha portato la squadra in Champions League, poi Vincenzo Italiano ha fatto vincere al Bologna la Coppa Italia e lo sta conducendo, almeno dopo 13 giornate, a giocarsi incredibilmente lo scudetto e a un playoff di Europa League che potrebbe riservare belle sorprese, insomma oggi è giusto parlare di una realtà solidissima in Italia.

Proverà a fare il colpo grosso il Parma, che si è affidato a Carlos Cuesta e ha già colto qualche risultato interessante pure in uno scenario che, come già detto, parlerebbe di discesa in Serie B. Forse si tratta solo di aspettare perché il progetto rimane comunque intrigante, intanto in 90 minuti anche se al Dall’Ara, e al cospetto dei campioni in carica, i risultati Coppa Italia potrebbero parlare dei ducali ai quarti, provando a rinverdire i tempi che furono gloriosi anche in questa competizione. Staremo a vedere quello che ci diranno i campi tra poco…

RISULTATI COPPA ITALIA: OTTAVI DI FINALE

Ore 18:00 Bologna Parma

Ore 21:00 Lazio Milan