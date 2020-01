Risultati Coppa Italia/ Napoli ai quarti, tocca alla Lazio! Diretta gol live score

Per i risultati di Coppa Italia legati ai quarti di finale, registriamo la vittoria del Napoli contro il Perugia: i partenopei accedono ai quarti di finale e aspettano la vincente di Lazio Cremonese, che è proprio la partita che scatterà tra poco allo stadio Olimpico. Decidono due rigori di Lorenzo Insigne nel primo tempo: netto il primo, “scovato” dal Var il secondo per un tocco con il braccio. Su rigore il Perugia avrebbe potuto riaprire la sfida in vista del secondo tempo, ma al termine del recupero fiume (proprio per l’analisi di Massimi al video) un rigore concesso al Grifone è stato sbagliato dallo specialista Pietro Iemmello, che se lo è fatto parare da David Ospina; così nella ripresa c’è stata più che altro gestione dei ritmi da parte del Napoli che non ha voluto forzare pensando anche ai prossimi impegni, e soprattutto è arrivato l’esordio in maglia azzurra di Diego Demme che, arrivato dal Lipsia, ha avuto 28 minuti per mettersi in mostra e iniziare a prendere le misure. Adesso per i risultati di Coppa Italia ci spostiamo appunto nella capitale, dove a breve prende il via Lazio Cremonese: ricordiamo che in serata sarà impegnata l’Inter, che ospiterà il Cagliari ed eventualmente nei quarti di finale avrà Fiorentina o Atalanta. (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI COPPA ITALIA: SI GIOCA A NAPOLI

Eccoci al via di questa prima giornata dedicata ai risultati della Coppa Italia, per gli ottavi di finale e solo tra pochi istanti avrà inizio la sfida tra Napoli e Perugia, ovviamente tra le mura del San Paolo. L’incrocio è certo molto atteso anche perché l’esito della sfida non pare poi così scontato: gli azzurri di Gattuso versano ancora in una gravissima crisi e pare che neppure la sorte sia dalla loro, visto che anche pochi giorni fa in campionato sono stati i singoli episodi a condannare al KO il club partenopeo. Di contro poi oggi ci sarà un avversario feroce, preparato ma soprattutto riposato. Il Perugia, come gli altri club di Serie B, arriva da una lunga sosta per le vacanze natalizie e dunque ha avuto ben tempo anche per fare conoscenza del nuovo allenatore Serse Cosmi, appena arrivato dopo l’esonero di Massimo Oddo. Non ci resta che dare la parola al campo per questo match speciale: via!

LA SUPERCOPPA

Siamo in attesa di vivere la prima giornata per i risultati della Coppa Italia, ma certo nella mente degli appassionati è ancora vivissima l’immagine dell’ultima finale della Supercoppa, che si è svolta solo poco prima di natale. Nel big match di Riyadh infatti ha ben vinto la Lazio di Inzaghi, che come abbiamo ricordato prima, giunse a disputare la gara con la Juventus in qualità di vincitrice proprio della precedente edizione della Coppa Italia. Al King Saud infatti la Vecchia Signora, da vincitore dello scudetto non ebbe proprio la meglio, ma venne sconfitta con un sonoro 3-1 grazie ai gol dei biancocelesti Luis Alberto, Senad Lulic e Danilo Cataldi: a poco valse la prima rete di Paulo Dybala dunque. E’ certo con nel cuore l’immagine della Supercoppa appena vinta che la Lazio di Inzaghi sarà oggi in campo, per ottenere prima il passaggio del turno e certo anche la finalissima di Coppa Italia: sarà un match durissimo per l’avversario grigiorosso.

RISULTATI COPPA ITALIA: IL BIG MATCH DI SAN SIRO

Esaminando il programma dei match e dei risultati della Coppa Italia per questo martedi 14 gennaio, ecco che certo spicca la sfida, attesa solo questa sera, tra Inter e Cagliari. A San Siro sono infatti attese due vere protagoniste anche del campionato della Serie A e che hanno chiuso la prima parte della stagione con ottimi risultati e una prospettiva rosea verso maggio. Ecco infatti che i nerazzurri di Antonio Conte, con il sofferto pareggio ottenuto solo pochi giorni fa contro l’Atalanta, si sono confermati ai vertici del campionato e ottimi indiziati per la vittoria dello scudetto. Il Cagliari invece ha incassato il KO con il Milan (quarta sconfitta consecutiva), ma tale risultato e la striscia negativa non hanno messo in crisi il piazzamento in zona europa ottenuto dai sardi finora, che hanno disputato un bellissimo girone di andata rispetto a quelle che erano le premesse. Con tali risultati alle spalle, capiamo bene che stasera assisteremo di certo a un incontro bollente, tra due squadre che voglio ottenere tutto in questa stagione.

LE PARTITE DEGLI OTTAVI DI FINALE

Ecco che tornano a farci compagnia i risultati per la Coppa Italia 2019-2020: oggi, martedi 14 gennaio 2020 infatti diamo il via al prestigioso tabellone degli ottavi di finale, primo step che vedrà protagoniste anche le migliori formazioni che stanno vivendo il campionato di Serie A. Fanno dunque il loro ufficiale ingresso nel tabellone della Coppa Italia le otto big e dunque Napoli, Lazio, Atalanta, Inter, Juventus, Roma, Torino e Milan e certo non vediamo l’ora di vederle in campo. Pure come abbiamo visto non mancheranno le star dell’ultima finale della Coppa Italia, disputata lo scorso 15 maggio e quindi Atalanta e Lazio: il loro cammino verso la riconferma in questa edizione parte proprio da qui. Pure però le otto stelle del tabellone non avranno vita facile già a partire da oggi: gli incroci si annunciano pericolosi e arrivano in un momento delicato della stagione. Vediamo subito che match e che risultati della Coppa Italia otterremo già oggi.

RISULTATI COPPA ITALIA: GLI INCROCI ODIERNI

Vediamo dunque subito che cosa ci riserverà per la giornata di oggi il calendario per gli ottavi di finale della Coppa Italia: siamo ormai nelle fasi finali della competizione e dunque è arrivato il momento di fare sul serio. Ecco che oggi la prima sfida avrà luogo solo alle ore 15,00 tra le mura del San Paolo e vedrà protagonisti Napoli e Perugia: sarà un match epico per gli umbri del neo tecnico Serse Cosmi e non così impossibile sulla carta visto il periodo davvero nero che la squadra di Gattuso sta vivendo. Secondo appuntamento della giornata previsto per le ore 18,00 all’Olimpico, dove avrà luogo la partita tra Lazio e Cremonese: altro big match per una formazione di Serie B, arrivata fin qui dopo aver battuto clamorosamente l’Empoli nel turno precedente. Ultimo incontro per questo martedi dedicato ai risultati della Coppa Italia è quello previsto alle ore 20,45 a San Siro, che vedrà impegnati Inter e Cagliari, in un match quanto mai bollente.

RISULTATI COPPA ITALIA

RISULTATO FINALE NAPOLI-Perugia 2-0 – 26′ rig. L. Insigne, 38′ rig. L. Insigne. Note: 45’+7′ Iemmello (P) sbaglia rigore (parato)

Ore 18,00 Lazio-Cremonese

Ore 20,45 Inter-Cagliari



