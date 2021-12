Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score delle partite (sedicesimi 16 dicembre)

RISULTATI COPPA ITALIA: SI CONCLUDONO I SEDICESIMI

I risultati di Coppa Italia per giovedì 16 dicembre portano alla conclusione i sedicesimi di finale: Spezia Lecce (ore 18:00) e Sampdoria Torino (ore 21:00) sono le due partite cui assisteremo, dunque un doppio impegno in terra ligure per due partite comunque diverse. Da una parte infatti abbiamo una rappresentante di Serie B, fortemente candidata alla promozione, che si gioca ampiamente le sue carte sul campo di un pericolante Spezia, ancorato alla zona calda della classifica di Serie A nel secondo campionato di sempre ai massimi livelli; dall’altra una sfida equilibrata tra società storiche, che soprattutto in questo torneo hanno fatto bene in termini generali.

Dunque i risultati di Coppa Italia di questi due posticipi ci forniranno i nomi delle ultime squadre che andranno a giocare gli ottavi di finale, completando così il tabellone della competizione; ricordiamo che poi si tornerà in campo a gennaio con gli accoppiamenti già formati in sede di primo e unico sorteggio, a noi adesso non resta che aspettare queste due partite provando a fare un rapido excursus attraverso i temi principali di questo giovedì, presentando dunque le quattro squadre che si affronteranno per i risultati di Coppa Italia che chiudono il calendario dei sedicesimi.

RISULTATI COPPA ITALIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Abbiamo dunque già visto come nei risultati di Coppa Italia ci sia una quarta rappresentante di Serie B: il Lecce scende in campo dopo Cittadella, Ternana e Crotone nel tentativo di raggiungere le big del torneo, che sono ovviamente le otto squadre che si sono classificate dal primo all’ottavo posto nell’ultimo campionato di Serie A. Un Lecce che, allenato da Marco Baroni, nel torneo cadetto sta facendo bene e rimane in corsa per la promozione, che aveva sfiorato l’anno scorso cedendo al Venezia in una semifinale playoff parecchio equilibrata.

Questa sera come detto le possibilità di fare bene e qualificarsi ci sono tutte, perché lo Spezia in questo momento pensa maggiormente al campionato e alla corsa per la salvezza; i liguri hanno perso sul campo della Roma lunedì sera, un risultato che chiaramente ci poteva stare ma che ha ampliato la striscia negativa in trasferta. L’altra partita appare sicuramente più affascinante: sia Sampdoria che Torino hanno vinto nel fine settimana e i blucerchiati sono ancora più galvanizzati avendo battuto il Genoa nel derby della Lanterna. Una Sampdoria in netta ripresa dopo il pessimo avvio di stagione, che ora potrebbe raggiungere gli ottavi di Coppa Italia: vedremo dunque come andranno le cose tra poco…

RISULTATI COPPA ITALIA: SEDICESIMI

Ore 18:00 Spezia Lecce

Ore 21:00 Sampdoria Torino



