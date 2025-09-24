Risultati Coppa Italia: diretta gol live score delle tre partite che mercoledì 24 settembre si giocano per i sedicesimi di finale.

RISULTATI COPPA ITALIA: IN CAMPO AL TARDINI!

Come abbiamo già visto, è con Parma Spezia che inizia questo mercoledì dedicato ai risultati Coppa Italia, e noi possiamo approfittare di questa partita per dire che la squadra ducale è una delle grandi protagoniste nella storia di questa competizione. Il Parma infatti ha vinto per tre volte questa competizione, sempre con allenatori diversi: nel 1992 il mitico Nevio Scala nella finale contro la Juventus, nel 1999 Alberto Malesani aveva fatto la doppietta con la Coppa Uefa battendo la Fiorentina e infine nel 2002 era toccato a Pietro Carmignani festeggiare, ancora contro la Juventus.

Curiosamente, bianconeri e viola sono anche le due squadre che hanno battuto il Parma, una volta a testa, in altre finali; stiamo insomma parlando di una squadra che ha scritto belle pagine di storia anche in Coppa Italia, anche se ormai purtroppo quei tempi appaiono molto lontani e forse anche irripetibili. Vedremo, intanto contro lo Spezia c’è la concreta possibilità di qualificarsi agli ottavi e andare a pescare il Bologna; la parola può passare al campo ricordando che questo mercoledì con i sedicesimi di finale è solo all’inizio, che i risultati Coppa Italia ci facciano quindi compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

ANCORA IN CAMPO!

Si gioca ancora per i risultati Coppa Italia: va infatti ricordato che già ieri sono cominciate le partite valide per i sedicesimi di finale e anche mercoledì 24 settembre saremo impegnati con tre gare, che prenderanno il via allo stadio Tardini dove, alle ore 17:00, è in programma la già interessante Parma Spezia.

Il programma prosegue poi alle ore 18:30 con Verona Venezia, infine alle ore 21:00 ecco Como Sassuolo; dunque le squadre di Serie A sono protagoniste, non ancora le teste di serie che invece entreranno in gioco a cominciare dagli ottavi di finale, secondo un tabellone che ormai si è “fidelizzato” nel tempo.

Della formula si è detto parecchie volte, adesso per i risultati Coppa Italia sarà interessante scoprire quello che succederà sui campi perché, come noto, a questa altezza della competizione i vari allenatori aprono ancora a parecchio turnover, potendo quindi generare delle sorprese.

Intanto facciamo qualche altro rapido excursus attraverso i temi principali per queste partite di mercoledì, ci sono ovviamente delle squadre che sono favorite rispetto ad altre ma dovremo aspettare che queste formazioni scendano in campo per i loro impegni, poi sapremo quali proseguiranno la corsa qualificandosi agli ottavi di finale.

RISULTATI COPPA ITALIA: UN DERBY INTRIGANTE

Dobbiamo anche dire, nel presentare i risultati Coppa Italia, che le squadre impegnate nei sedicesimi hanno già giocato nel turno precedente: ad esempio è in programma l’intrigante derby Verona Venezia e l’Hellas ha fatto il suo dovere nei trentaduesimi eliminando l’Audace Cerignola, una partita che a dire il vero la squadra scaligera ha anche rischiato di perdere perché è arrivata fino ai rigori, dove alla fine ha avuto la meglio. Tutt’altro scenario quello che ha riguardato il Venezia, capace di rifilare un netto 4-0 al Mantova; adesso ovviamente ci sono di mezzo anche le prime giornate disputate nei rispettivi campionati.

Solo due sono le rappresentanti di Serie B, il già citato Venezia e lo Spezia, che in agosto aveva battuto la Sampdoria – sempre ai rigori – certificando come per i blucerchiati questa stagione sia al momento un incubo; tutto il resto lo vedremo appunto nel corso dei risultati Coppa Italia perché tra poco si gioca davvero a cominciare dal Tardini, dove un Parma ancora pericolante e senza vittorie in Serie A vuole provare a fare un bel cammino in questa manifestazione, anche se Carlos Cuesta in panchina sta già in qualche modo traballando.

RISULTATI COPPA ITALIA: SEDICESIMI DI FINALE

Ore 17:00 Parma Spezia

Ore 18:30 Verona Venezia

Ore 21:00 Como Sassuolo