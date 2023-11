RISULTATI COPPA ITALIA/ Una sfida speciale! Diretta gol live score (sedicesimi, oggi 1 novembre 2023)

RISULTATI COPPA ITALIA: SFIDA SPECIALE

I risultati di Coppa Italia ci portano in dote una partita speciale per Roberto D’Aversa: l’allenatore del Lecce torna a sfidare il Parma, che è stato il suo club tra il dicembre 2016 e il giugno 2020 e ancora per cinque mesi nel 2021. D’Aversa era stato chiamato in Lega Pro, quando l’intera dirigenza ducale aveva dato le dimissioni compreso l’allenatore Luigi Apolloni: era stato lui, con 44 punti in 22 partite e il percorso nei playoff, a portare il Parma in Serie B timbrando la seconda promozione consecutiva. L’anno seguente D’Aversa aveva centrato il salto in Serie A, conducendo il Parma ad un campionato da 72 punti in 42 gare; al piano di sopra si era salvato con 41 punti.

Poi, la separazione: sulla panchina gialloblu si era seduto Fabio Liverani, D’Aversa era tornato a gennaio ma non era riuscito a invertire la tendenza. Retrocessione, con il nativo di Stoccarda che aveva fatto appena 8 punti in 22 partite; ora D’Aversa allena il Lecce con cui ha avuto un’ottima partenza (13 punti in 10 partite) ma le sue 174 panchine con il Parma ci dicono che per lui questa nei risultati di Coppa Italia non sarà una sfida come tutte le altre e allora vedremo cosa succederà al Via del Mare… (agg. di Claudio Franceschini)

ANCORA SEDICESIMI!

Si giocano altre tre partite per i risultati di Coppa Italia: siamo nei sedicesimi di finale che sono iniziati ieri, oggi mercoledì 1 novembre vivremo tre sfide con la fascia oraria già conosciuta. Alle ore 15:00 si comincia con Genoa Reggiana; alle ore 18:00 ci sposteremo a vivere Lecce Parma, infine alle ore 21:00 ecco Udinese Cagliari. I risultati di Coppa Italia ci diranno quindi quali squadre accederanno agli ottavi di finale, un turno nel quale finalmente compariranno anche le big (vale a dire le prime otto teste di serie); addentriamoci dunque nel tabellone che riguarda le sfide in programma oggi.

I risultati di Coppa Italia ci dicono che avremo in campo due squadre di Serie B: si tratta di Parma e Reggiana, che potrebbero anche avere la loro occasione, sia pure in trasferta, contro Lecce e soprattutto Genoa, impegnato nella corsa salvezza. Così anche Udinese e Cagliari, rivali dirette per l’obiettivo in Serie A: Claudio Ranieri ha vinto una partita pazzesca contro il Frosinone domenica scorsa e ora cerca conferme, forse i risultati di Coppa Italia “ammiccano” alle rispettive situazioni nei vari campionati ma andare agli ottavi per alcune squadre sarebbe comunque importante.

RISULTATI COPPA ITALIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Andiamo dunque a valutare meglio il quadro dei risultati di Coppa Italia per questi sedicesimi di finale. Nel tabellone potrebbe fare strada il Parma: i ducali sono primi in classifica in Serie B e hanno costruito una squadra di lusso per il campionato cadetto, sarà una sfida speciale soprattutto per Roberto D’Aversa che sulla panchina gialloblu ha fatto ottime cose prima della separazione, e ora si trova ad allenare un Lecce con cui è partito davvero forte in stagione, lasciando intendere di potersi salvare in anticipo e togliersi anche qualche soddisfazione lungo il corso del campionato.

La Reggiana invece è affidata ad Alessandro Nesta, e nei risultati di Coppa Italia ha già timbrato un bel colpo sul campo del Monza: non ci sono dunque motivi per non sognare di prendersi gli ottavi, come detto il Genoa deve pensare a salvarsi e dunque la concentrazione (così come la formazione titolare) potrebbe essere lasciata alla Serie A, lo stesso vale per Udinese e Cagliari che si sfidano alla Dacia Arena in quella che è forse la partita più in equilibrio di tutte. Tra poche ore scopriremo cosa ci racconteranno i campi per questi risultati di Coppa Italia che proseguono il programma dei sedicesimi.

RISULTATI COPPA ITALIA: SEDICESIMI

Ore 15:00 Genoa Reggiana

Ore 18:00 Lecce Parma

Ore 21:00 Udinese Cagliari











