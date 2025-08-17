Risultati Coppa Italia: diretta gol live score delle quattro partite che si giocano domenica 17 agosto per i trentaduesimi di finale.

RISULTATI COPPA ITALIA: IL TURNO DEL MILAN!

Finalmente il Milan: nei risultati Coppa Italia, che sono quelli di domenica 17 agosto, arriva il tanto atteso della squadra rossonera nel torneo, un esordio che avviene a San Siro contro il Bari (ore 21:15) già nei trentaduesimi di finale perché la squadra non è riuscita a entrare nelle prime otto della classifica di Serie A.

Sarà una delle quattro sfide del giorno, che come sempre comincia alle ore 18:00 con Monza Frosinone in questo caso; alle ore 18:30 ci sposteremo al Tardini per Parma Pescara mentre alle ore 20:45 avremo Cesena Pisa, ancora una volta si tratta di gare secche con la possibilità di tempi supplementari e rigori.

Inevitabilmente parlando dei risultati Coppa Italia per questa giornata non possiamo fare a meno di fare il focus sul Milan: una squadra che l’anno scorso ha vinto la Supercoppa ed è arrivata in finale di Coppa Italia, ma che ha faticato parecchio in campionato e ha avuto tanti problemi a cominciare dagli allenatori.

A undici anni dall’esonero è stato richiamato Massimiliano Allegri, che nel frattempo ha vinto tantissimo con la Juventus: a lui il compito di rialzare la testa a un Diavolo che si è rinforzato nel corso dell’estate e che ora inizia dai risultati Coppa Italia quella che deve essere la scalata verso l’élite del calcio nazionale.

RISULTATI COPPA ITALIA: ALTRE PARTITE INTRIGANTI

Non solo il Milan questa domenica, perché in realtà i risultati Coppa Italia presentano altre partite intriganti. Monza Frosinone per esempio: dopo tre anni le ambizioni della squadra brianzola si sono per il momento spezzate con la retrocessione, si parlava di Europa e invece ora bisogna provare a ricostruire ma senza più la presenza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, tema questo che potrebbe essere importante se non addirittura decisivo per il futuro a breve termine. Il Parma invece ha salutato Cristian Chivu affidandosi alla scommessa Carlos Cuesta: da vedere se la vincerà o meno ma le premesse per fare bene ci sono.

I ducali affrontano il Pescara che ha dovuto superare il turno preliminare, e che dopo la promozione ha perso il suo allenatore Silvio Baldini; infine ecco il Pisa che fa visita al Cesena, i toscani sono appena tornati in Serie A dopo ben 34 anni e se la vogliono godere, anche qui separazione dolorosa da Pippo Inzaghi e arrivo di Alberto Gilardino, che nella passata stagione era stato esonerato da un Genoa portato comunque in Serie A. I temi di interesse ci sono tutti, adesso è davvero il momento di lasciare spazio ai risultati Serie A per scoprire cosa potrà succedere nel corso di queste interessantissime partite dei trentaduesimi di finale.

RISULTATI COPPA ITALIA: TRENTADUESIMI DI FINALE

Ore 18:00 Monza Frosinone

Ore 18:30 Parma Pescara

Ore 20:45 Cesena Pisa

Ore 21:15 Milan Bari