Risultati Coppa Italia: diretta gol live score delle partite che lunedì 18 agosto chiudono il programma dei trentaduesimi di finale.

RISULTATI COPPA ITALIA: L’AUDACE CERIGNOLA SPAVENTA L’HELLAS

L’ultima giornata dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia inizia al Monterisi di Cerignola dove i padroni di casa dell’Audace affrontano i veneti dell’Hellas Verona. Nonostante la differenza di categoria, il primo tempo è molto equilibrato anche grazie all’aggressività dei padroni di casa che mettono in grande difficoltà il possesso dei veronesi. Ad andare più vicini al vantaggio sono proprio i pugliesi che ci prova con Coccia ma trovano l’attenta risposta di Montipò a salvare il Verona.

È iniziato da poco, invece, il derby ligure tra Spezia e Sampdoria con le due squadre che sono entrate in campo alle 18,30. I primi minuti di gioco non hanno creato tante occasioni da gol ma hanno sottolineato la tensione che entrambe le squadre hanno per questa partita. (Agg. di Andrea Marino)

RISULTATI COPPA ITALIA: SI COMINCIA!

Finalmente con i risultati Coppa Italia stiamo per vivere le ultime quattro partite nel calendario dei trentaduesimi di finale. Oggi l’unica rappresentante di Serie C è l’Audace Cerignola, che l’anno scorso ha vissuto un sogno: a lungo è rimasta in testa al girone C, poi anche l’esclusione di Taranto e Turris in corso d’opera ha favorito un Avellino che in rimonta è andato a prendersi la promozione, attraverso i playoff non è arrivato il miracolo dei pugliesi che però ormai da qualche stagione stanno facendo benissimo in terza divisione, e anche stavolta partono per fare un campionato di alto livello e provarci nuovamente.

In Coppa Italia le favole di Serie C non sono mai mancate; va ricordata ad esempio l’Alessandria, che addirittura era riuscita a spingersi fino alla semifinale andando a San Siro a incrociare il Milan. I grigi sarebbero poi riusciti a tornare in Serie B, ma gli avvenimenti recenti hanno parlato di fallimento e ripartenza dall’Eccellenza; da questa estate c’è una nuova cordata al comando e la speranza è quella di tornare a vedere l’Alessandria tra i professionisti, ma oggi è il giorno dell’Audace Cerignola e dunque mettiamoci comodi per scoprire come andranno le cose sui campi, perché per i risultati Coppa Italia si può giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

SI CHIUDONO I TRENTADUESIMI!

Con i risultati Coppa Italia di lunedì 18 agosto arriviamo alla chiusura dei trentaduesimi di finale: è stato un turno scandito regolarmente su quattro giorni a partire dal venerdì, le squadre vincitrici (ovviamente 12 di queste le conosciamo già) sono quelle che poi si incroceranno nei sedicesimi.

Ormai è imminente l’inizio del campionato, anzi dei campionati: il prossimo weekend infatti scatteranno i tre principali, e dunque possiamo considerare queste partite nei risultati Coppa Italia come un antipasto e una preparazione ideale tra le varie squadre impegnate, ricordando che anche 12 di Serie A hanno fatto o devono fare il loro esordio.

Oggi come sempre si parte alle ore 18:00 con Audace Cerignola Verona, che si gioca a campo invertito con l’Hellas formalmente in casa; alle ore 18:30 appuntamento con Spezia Sampdoria, poi in serata avremo alle ore 20:45 Udinese Carrarese e infine alle ore 21:15 Torino Modena.

Da vedere dunque cosa succederà sui campi, certamente però questi risultati Coppa Italia potrebbero anche portare in dote qualche sorpresa perché siamo ancora in agosto, e alcune compagini che sulla carta partono favorite potrebbero essere imballate dai carichi di lavoro estivi. Intanto facciamo qualche altra rapida considerazione su quanto potremmo aspettarci oggi…

RISULTATI COPPA ITALIA: ALTRA SERIE A IN CAMPO

Siamo davvero vicini al quadro dei risultati Coppa Italia, che rappresenta appunto l’ultima finestra sui trentaduesimi di finale. C’è altra Serie A in campo: dopo l’esordio del Milan e delle altre, questa sera tocca a Verona, Udinese e Torino che ripartono con progetti differenti. I friulani hanno confermato il loro allenatore Kosta Runjaic, ma hanno perso elementi importanti come Lucca e Thauvin – oltre al portiere Okoye, almeno temporaneamente – e dunque dovranno dimostrare di poter fare ancora bene con una rosa in qualche modo rinnovata, e che non è detto possa performare come ha fatto nella passata stagione.

Il Torino invece ha salutato Paolo Vanoli, sulla carta compiendo un salto di qualità: è arrivato Marco Baroni reduce dalla singola stagione alla Lazio, il precampionato ci ha detto che i granata sono ancora alla ricerca di qualcosa ma il tempo a disposizione non è tantissimo. Infine il Verona, con Paolo Zanetti ancora al timone: gli scaligeri negli ultimi anni sono riusciti a trovare una buonissima continuità in Serie A ma ogni stagione ripartono con qualche dubbio di troppo, vale lo stesso discorso anche oggi ma certamente nei risultati Coppa Italia sono favoriti contro l’Audace Cerignola anche se giocano a campo invertito, dunque tra poco avremo finalmente il responso su queste partite e sulle squadre qualificate ai sedicesimi.

RISULTATI COPPA ITALIA: TRENTADUESIMI DI FINALE

DIRETTA Audace Cerignola Verona 0-0

DIRETTA Spezia Sampdoria 0-0

Ore 20:45 Udinese Carrarese

Ore 21:15 Torino Modena