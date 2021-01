Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score, ottavi (mercoledì 13 gennaio)

RISULTATI COPPA ITALIA: SI GIOCA PER GLI OTTAVI

Sono tre le partite che mercoledì 13 gennaio compongono il quadro dei risultati di Coppa Italia: siamo agli ottavi di finale, il turno che segna l’esordio delle big ovvero delle otto squadre che nell’ultimo campionato di Serie A hanno occupato le prime posizioni della classifica. Si parte alle ore 15:00 con Fiorentina Inter; alle ore 17:45 ci sposteremo allo stadio Maradona per Napoli Empoli, chiusura alle ore 20:45 quando in programma ci sarà Juventus Genoa. Possiamo subito notare che i nerazzurri, pur avendo la testa di serie numero 2, giocheranno in trasferta: questo perché già dall’anno scorso sono cambiate le regole riguardo gli accoppiamenti, le squadre che entrano in gioco agli ottavi non hanno più il fattore campo garantito ma si procede invece per sorteggio.

Ad ogni modo, possiamo dire che le tre big siano favorite; le avevamo viste semifinaliste nell’ultima edizione (insieme al Milan, che ha giocato ieri sera contro il Torino) e ci aspettiamo che facciano ancora strada, anche se ovviamente le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Noi intanto aspettiamo che si scenda in campo, e allora ci possiamo addentrare ancor più nell’analisi dei risultati di Coppa Italia per gli ottavi di finale, provando a presentarne i temi principali.

RISULTATI COPPA ITALIA: CONTESTO E SITUAZIONE

Ovviamente bisogna ricordare che i risultati di Coppa Italia per gli ottavi di finale prevedono gare secche: si giocherà sulla distanza dei 90 minuti in partita singola, qualora al termine dei regolamentari il risultato sia ancora di parità si provvederà ai tempi supplementari, due della durata di 15 minuti ciascuno. Poi, eventualmente, si passerà a battere i rigori; come abbiamo detto senza un quadro di andata e ritorno potrebbe davvero succedere di tutto, anche perché in questo momento della stagione le big, che sono favorite per procedere nel tabellone del torneo, sono solite praticare ampio turnover dovendo districarsi tra parecchi impegni, tra poco torneranno anche le coppe europee e storicamente queste settimane sono davvero importanti per lanciare la volata conclusiva.

È tanto più vero oggi per Napoli e Juventus, che non hanno approcciato benissimo il loro campionato e dunque devono risalire la corrente; potrebbero allora lasciare qualcosa in Coppa Italia, se non altro in termini di intensità sul terreno di gioco, ma anche qui bisogna distinguere e dire che certamente il Genoa potrebbe avere più occasioni di violare l’Allianz Stadium di quante ne abbia l’Empoli di fare il colpo grosso in terra partenopea. Fiorentina Inter invece è una partita che parte in equilibrio secondo il pronostico, soprattutto perché i nerazzurri nelle ultime due partite di Serie A hanno fatto un punto e potrebbero essere in calo come, purtroppo per loro, è successo parecchie volte in inverno in epoca recente. Per il resto si tratta di aspettare e scoprire quello che succederà sui tre campi, per i risultati di Coppa Italia dedicati agli ottavi di finale…

RISULTATI COPPA ITALIA: OTTAVI DI FINALE

Ore 15:00 Fiorentina Inter

Ore 17:45 Napoli Empoli

Ore 20:45 Juventus Genoa



