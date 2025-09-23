Risultati Coppa Italia, diretta gol live score delle prime tre partite del sedicesimi di finale in gara secca (oggi martedì 23 settembre 2025)

RISULTATI COPPA ITALIA: COMINCIANO I SEDICESIMI DI FINALE

Tornano i risultati Coppa Italia, che ci avevano fatto compagnia nei giorni di Ferragosto e invece adesso sanciscono il definitivo passaggio all’autunno: oggi, martedì 23 settembre 2025, ci attendono infatti le prime tre partite del sedicesimi di finale, che poi ci faranno compagnia anche domani e giovedì.

Diretta Cagliari Frosinone/ Streaming video Canale 20: sardi favoriti! (Coppa Italia, 23 settembre 2025)

La formula è ormai nota, ma è bene ribadire che, pur parlando di sedicesimi, le partite saranno in totale solamente otto, perché vanno definite le squadre che raggiungeranno agli ottavi le prime otto dello scorso campionato, che hanno evitato tutti i turni preliminari compreso quello attuale, che tocca invece al Milan.

Probabili formazioni Milan Lecce/ Quote: rientra Maignan (Coppa Italia, oggi 23 settembre 2025)

Un po’ come il Napoli l’anno scorso, il Milan nobilita i risultati Coppa Italia ed è la squadra più attesa in queste sfide in gara secca, fra le quali di conseguenza spicca Milan Lecce, che ci attenderà a San Siro come ultimo incontro del martedì, con il fischio d’inizio fissato infatti per le ore 21.00.

La logica farebbe pensare a una partita interessante soprattutto per il Milan, che comunque potrebbe puntare sulla Coppa Italia in una stagione priva di impegni europei per il Diavolo, mentre il Lecce deve pensare soprattutto a raddrizzare una situazione che si è già fatta critica in campionato, anche se un’impresa nei risultati Coppa Italia potrebbe certamente fare molto bene per il morale.

Video Torino Modena (1-0)/ Gol e highlights: Vlasic la porta a casa!

RISULTATI COPPA ITALIA: LE PRIME PARTITE DI OGGI

Abbiamo parlato subito del match serale, adesso recuperiamo l’ordine cronologico e ricordiamo che i risultati Coppa Italia si apriranno alle ore 17.00 del pomeriggio con Cagliari Frosinone. I sardi di mister Pisacane ci arrivano con il morale alto grazie al colpo proprio sul campo del Lecce in campionato, potrebbe allora essere interessante fare un pensierino anche alla Coppa Italia, cercando di fare quanta più strada possibile, anche se nei turni successivi il fattore campo si ritorcerebbe contro i sardi – come per tutte le squadre che avanzeranno da questi sedicesimi.

Alle ore 18.30 avremo invece quello che potrebbe essere geograficamente definito come un vero anti-derby, ma nel contesto dei risultati Coppa Italia è anche un simbolo di unità nazionale: ci attende infatti Udinese Palermo. Incrocio interessante tra una solida realtà della massima serie e una delle big del campionato cadetto, che ha certamente intenzione di lasciare al più presto: insomma, già nei sedicesimi non mancano spunti intriganti, con l’ulteriore fascino delle partite da dentro e fuori, magari anche fino ai calci di rigore se necessario…

RISULTATI COPPA ITALIA, SEDICESIMI DI FINALE

ore 17.00 Cagliari Frosinone

ore 18.30 Udinese Palermo

ore 21.00 Milan Lecce