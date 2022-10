Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score sedicesimi, oggi 20 ottobre

RISULTATI COPPA ITALIA: SI INIZIA CON CREMONESE-MODENA

I risultati Coppa Italia torneranno protagonisti anche oggi, giovedì 20 ottobre 2022, per completare un nuovo turno della Coppa Italia 2022-2023. Dopo i primi due turni preliminari della competizione, che sono stati disputati in estate e hanno promosso le 16 squadre vincenti dei trentaduesimi di finale ai sedicesimi, ecco che da martedì sono in corso le sfide per il turno che chiuderà la Coppa Italia nell’anno solare 2022, dando poi appuntamento con gli ottavi a gennaio per ricominciare il cammino verso la finale, vinta a maggio scorso dall’Inter. Ricordiamo per prima cosa che si tratterà di sfide secche: in caso di pareggio, per decretare la vincitrice si procederà con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore.

Scopriamo però adesso quali saranno le tre partite che ci faranno compagnia oggi per i risultati Coppa Italia, chiudendo il quadro dei sedicesimi di finale: il primo appuntamento sarà alle ore 15.00 con Cremonese Modena, seguita alle ore 18.00 da Sampdoria Ascoli ed infine alle ore 21.00 da Bologna Cagliari, dunque vedremo in campo tre formazioni di Serie A e altrettante di Serie B in questo giovedì dedicato alla Coppa Italia.

RISULTATI COPPA ITALIA: IL REGOLAMENTO

Per vivere al meglio questa giornata dedicata ai risultati Coppa Italia, possiamo ricordare alcuni elementi essenziali del regolamento e della formula del torneo. Abbiamo già detto che si tratta di partite secche, ricordiamo inoltre che nei sedicesimi di finale della Coppa Italia 2021-2022 non entra in scena nessuna squadra nuova rispetto al turno precedente, infatti scenderanno in campo da oggi a giovedì le sedici vincenti dei trentaduesimi di finale, disputati nel primo weekend del mese di agosto.

Aggiungiamo che, pur essendo i sedicesimi di finale, saranno solamente otto partite (di cui quelle del giovedì sono le ultime tre) perché vanno designate le otto squadre che si aggiungeranno negli ottavi di Coppa Italia alle prime otto classificate nello scorso campionato di Serie A, che come da tradizione ormai consolidata entreranno in scena appunto solamente agli ottavi, che saranno in programma appunto a gennaio 2023.

RISULTATI COPPA ITALIA, SEDICESIMI DI FINALE

ore 15.00 Cremonese Modena

ore 18.00 Sampdoria Ascoli

ore 21.00 Bologna Cagliari











