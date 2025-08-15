Risultati Coppa Italia: diretta gol live score delle partite che venerdì 15 agosto aprono il programma dei trentaduesimi di finale.

RISULTATI COPPA ITALIA: PRIMI TEMPI

Finiscono i primi tempi di Coppa Italia con le sfide tra Empoli-Reggiana e Sassuolo-Catanzaro. Parte male l’Empoli di Pagliuca che nei primi 45 minuti si trova sotto nel risultato contro i granata. Rete di Gondo che approfitto di una bella giocata sull’esterno di Tavsan.

Sassuolo sopra contro il Catanzaro, grazie alla solita grande prestazione di Berardi. Il numero 10 scodella, una palla interessante per l’ex Verona Doig che al volo fredda il portiere avversario. Non può nulla Pigliacelli. (Marco Genduso)

RISULTATI COPPA ITALIA: IN CAMPO AL CASTELLANI!

Sarà Empoli Reggiana ad aprire il quadro dei risultati Coppa Italia per quanto riguarda questo venerdì, e sarà come già accennato la quinta partita nel torneo. Il 9 e 10 agosto infatti si è disputato il turno preliminare, per inserire le ultime quattro squadre nel tabellone: detto del Vicenza che ha vinto a Padova, le altre tre partite si sono risolte comunque nei 90 minuti con tre successi casalinghi. Netto quello della Virtus Entella, neopromossa in Serie B e che ha demolito per 4-0 una Ternana reduce dalla finale playoff in Serie C; entrambe terminate 1-0 in favore della squadra ospitante invece le altre due partite.

Il Pescara, anch’esso tornato in cadetteria, ha piegato il Rimini con un gol di Luca Valzania nel finale del primo tempo; l’Audace Cerignola invece si è idealmente vendicata dell’Avellino, che le ha strappato la promozione, imponendosi grazie a Luigi Cuppone in una partita che ha avuto luogo al Domenico Monterisi per l’inagibilità del Partenio (sotto lavori di ristrutturazione, motivo per cui gli irpini apriranno la loro Serie B con due trasferte consecutive). Questo succedeva qualche giorno fa, ora il presente: si torna infatti a giocare per i risultati Coppa Italia! (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI COPPA ITALIA: INIZIANO I TRENTADUESIMI!

È nuovamente tempo di risultati Coppa Italia: venerdì 15 agosto, a una settimana di distanza dalle partite che hanno inaugurato il torneo, si torna in campo per l’inizio dei trentaduesimi di finale, che possiamo considerare a tutti gli effetti il primo turno visto che in precedenza si è giocata un’eliminatoria.

Sono quattro le partite che ci terranno compagnia a ferragosto: si comincia alle ore 18:00 con Empoli Reggiana, alle ore 18:30 avremo Sassuolo Catanzaro e poi ci sposteremo in prima serata, alle ore 20:45 è prevista Lecce Juve Stabia e infine alle ore 21:15 ecco l’affascinante appuntamento con Genoa Vicenza.

È solo un antipasto: tra sabato e lunedì infatti il primo turno verrà completato con le altre 28 partite previste, e allora bisogna scaldare i motori e cominciare a capire quali saranno le squadre che proseguiranno la corsa, ricordando che per il momento si gioca ancora in gara secca.

Anzi: nei risultati Coppa Italia, come ormai da tradizione degli ultimi anni, sarà sempre così con la sola eccezione della semifinale, della formula che fa storcere il naso si è detto parecchio e non è questa la sede giusta per addentrarsi nel discorso, qui basti dire che i motivi di interesse per le prime quattro partite non mancano e dunque staremo a vedere…

RISULTATI COPPA ITALIA: GIÀ QUALCHE “BIG” IN CAMPO

Stanno per farci compagnia i risultati Coppa Italia: ovviamente la grande attesa in questi trentaduesimi è per il Milan che domenica aprirà le danze contro il Bari, i rossoneri di fatto prendono il posto del Napoli che lo scorso anno era in campo in Coppa Italia già il 10 agosto (contro il Modena) in un percorso che poi sarebbe durato molto poco. Qui invece, riferendoci al venerdì, sicuramente va citata la presenza di Sassuolo, Lecce e Genoa, le tre squadre di Serie A; il Grifone affronta il Vicenza che ha giocato il turno preliminare, facendo subito un colpo con la vittoria esterna sul campo del Padova, e che ora ci riproverà.

Per il resto c’è curiosità per vedere all’opera un Sassuolo che è riuscito a tornare nel massimo campionato dopo una sola stagione, e poi naturalmente per l’Empoli: i toscani infatti sono retrocessi, ma in Coppa Italia nella passata stagione avevano fatto faville andando ad eliminare la Juventus all’Allianz Stadium, e raggiungendo una semifinale storica. La speranza per l’Empoli è di fare un bel percorso in entrambe le competizioni, ma adesso è ancora troppo presto per tracciare bilanci perché siamo solo all’esordio: tocca aspettare che i risultati Coppa Italia ci rivelino il nome delle prime quattro squadre che procederanno verso i sedicesimi di finale.

RISULTATI COPPA ITALIA: TRENTADUESIMI DI FINALE

|LIVE| Ore 18:00 Empoli Reggiana 0-1

|LIVE| Ore 18:30 Sassuolo Catanzaro 1-0

Ore 20:45 Lecce Juve Stabia

Ore 21:15 Genoa Vicenza