Risultati Coppa Italia, diretta gol live score delle tre partite in programma per il turno preliminare, oggi domenica 10 agosto 2025

RISULTATI COPPA ITALIA: QUESTA SERA TRE PARTITE

Ieri sera c’è già stato un anticipo che ha avuto l’onore di aprire l’intero torneo, oggi domenica 10 agosto 2025 i risultati Coppa Italia entrano nel vivo con le altre tre partite del turno preliminare, il primo passo del lungo cammino che nella primavera dell’anno prossimo dovrà designare il nome della squadra erede del Bologna, che battendo in finale il Milan è tornato a vincere la Coppa Italia dopo 51 anni.

Già settimana prossima ci saranno molte più partite, la formula è rimasta quella delle precedenti stagioni e allora si comincia con un preliminare che coinvolge non più di otto squadre, quattro di Serie B e altrettante di Serie C, le uniche ammesse alla Coppa Italia sotto le due categorie maggiori – un tema che fa sempre discutere.

Ricordiamo che si tratterà di partite secche, quindi per i risultati Coppa Italia questa sera sarà necessario sciogliere eventuali situazioni di parità, fino ai calci di rigore se necessario, perché vanno completate le ultime caselle ancora vuote per il prossimo turno, quando entreranno tutte le altre squadre di Serie B e anche dodici di A (escluse le prime otto dello scorso campionato).

Prima di ogni altra considerazione, tuttavia, scopriamo quali sono le partite che animeranno questa sera i risultati Coppa Italia: alle ore 19.30 riflettori sull’atteso derby veneto Padova Vicenza, mentre l’appuntamento sarà alle ore 20.30 per gli altri due incontri, cioè Audace Cerignola Avellino e Pescara Rimini.

RISULTATI COPPA ITALIA: IL REGOLAMENTO DEL TURNO PRELIMINARE

Se vi sembrano partite che “profumano” di Serie C, avete perfettamente ragione: i risultati Coppa Italia nel turno preliminare vedono in azione per la Serie B le quattro neopromosse dallo scorso campionato di C, mentre le rappresentanti della terza serie sono le tre squadre seconde classificate nei gironi della scorsa Serie C (nessuna infatti è stata promossa ai playoff) più la squadra vincitrice della scorsa edizione della Coppa Italia Serie C, cioè in questo caso il Rimini.

Si ripropongono quindi sfide che sono state vibranti, spesso anche decisive per la promozione in Serie B e quindi questo garantisce un certo interesse alla competizione fin dal turno preliminare. Da regolamento gioca in casa la squadra che è stata promossa in Serie B, anche se nel caso di Audace Cerignola Avellino segnaliamo un cambio con l’inversione di campo, motivo per il quale si giocherà in Puglia. Poche partite ma certamente stuzzicanti per una bella domenica sera in compagnia dei risultati Coppa Italia…

RISULTATI COPPA ITALIA, TURNO PRELIMINARE

ore 19.30

Padova Vicenza

ore 20.30

Audace Cerignola Avellino

Pescara Rimini