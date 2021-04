Risultati Coppa Italia Primavera/ Diretta go live score delle semifinali (14 aprile)

RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA: ECCO LE SEMIFINALI!

Alle ore 13:00 di mercoledì 14 aprile scatta l’appuntamento con i risultati di Coppa Italia Primavera: si giocano le due semifinali che ci condurranno alla composizione dell’ultimo atto del torneo. La prima partita sarà Lazio Verona, seguita alle ore 15:00 da Fiorentina Genoa; la stagione degli Under 19 è stata parecchio travagliata, iniziata in ritardo e poi interrotta per le troppe partite da recuperare. Finalmente sembra essere stata trovata un po’ di continuità, anche se siamo soltanto all’inizio del girone di ritorno per quanto riguarda il campionato.

In Coppa Italia invece la formula prevede per quest’anno partite secche senza andata e ritorno, inevitabile se pensiamo che la pandemia di Coronavirus ha costretto a comprimere il calendario giocando tante partite in pochi giorni. Ad ogni modo, oggi saremo di nuovo in campo per scoprire quali saranno le due squadre che andranno a giocare la finale; aspettando allora che si giochi, proviamo a sviscerare alcuni dei temi principali relativi ai risultati di Coppa Italia Primavera, provando a ipotizzare in che modo potrebbero andare le cose.

RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA: IL CONTESTO

Nei risultati di Coppa Italia Primavera per le semifinali, la prima squadra che merita particolare attenzione è certamente la Fiorentina: i giovani viola hanno la possibilità di entrare nella storia facendo il tris, visto che hanno vinto le ultime due edizioni del torneo, e addirittura potrebbero replicare la finale del 2020 contro il Verona, che come abbiamo visto sfiderà la Lazio. Anche quest’anno l’Hellas è riuscita a emergere come grande rivelazione della Coppa Italia; sarà però dura contro una Lazio che sta vivendo un buon momento in termini generali, anche se rispetto agli anni roboanti di Alberto Bollini e soprattutto Simone Inzaghi ha perso un po’ di smalto, arrivando addirittura alla retrocessione nel campionato 2 prima di tornare alla base. Avremo infine il Genoa, una squadra che a livello Primavera sta sicuramente crescendo e che sta provando a tornare ai fasti di fine primo decennio dei Duemila; trattandosi di gare secche è davvero difficile stabilire chi possa essere favorito, se dovessimo fare un pronostico sui due piedi opteremmo per una finale tra Lazio e Fiorentina ma Verona e Genoa non partono certamente battute, e allora quello che possiamo fare è metterci comodi e lasciare che siano i due campi ad esprimere il loro verdetto…

RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA, SEMIFINALI

Ore 13:00 Lazio Verona

Ore 15:00 Fiorentina Genoa



