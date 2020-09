Risultati Coppa Italia Primavera/ Diretta gol live score, 2° turno (30 settembre)

I risultati di Coppa Italia Primavera, attesi per mercoledì 30 settembre, fanno riferimento al secondo turno eliminatorio: come avevano già detto nel presentare il torneo settimana scorsa, le squadre che sono impegnate oggi sono le stesse che abbiamo già visto all’opera, perché non ci sono esordienti a questo punto della competizione e dovremo aspettare gli ottavi di finale per l’arrivo delle big. Sono allora sei le partite che vedremo oggi: si parte alle ore 11:00 con Lecce Crotone e poi tutte le altre sfide – Bologna Vicenza, Monza Milan, Napoli Lazio, Sampdoria Torino, Verona Cittadella – sono in programma alle ore 15:00. Tuffiamoci adesso nell’atmosfera dei risultati di Coppa Italia per questo secondo turno eliminatorio, provando a parlare minimamente di quello che potremmo aspettarci sui campi che tra poco apriranno le loro porte.

RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA: IL CONTESTO

Nei risultati di Coppa Italia Primavera che riguardano il secondo turno sarà sicuramente interessante valutare Napoli Lazio; possiamo considerarlo uno dei due big match per questa giornata, l’altro è quello che oppone la Sampdoria al Torino che, lo abbiamo ricordato, rimane la squadra che ha vinto più volte questo torneo anche se deve certamente ritrovarsi dopo un’annata difficile. I granata sono stati battuti in campionato dal Sassuolo, perdendo in casa; hanno invece pareggiato Sampdoria e Lazio, sconfitta a domicilio anche per il Milan che però giocava contro l’Atalanta campione d’Italia in carica. Tuttavia questo torneo rappresenta qualcosa di diverso, anche perché i vari allenatori scelgono spesso di schierare quegli elementi che in campionato giocano meno; da vedere allora quello che succederà perché spesso e volentieri le sorprese ci sono, si veda la finale raggiunta l’anno scorso dal Verona che anche per il 2020-2021 disputa il campionato 2. Tra poco si gioca, valuteremo i risultati di Coppa Italia Primavera…

RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA: 2° TURNO

Ore 11:00 Lecce Crotone

Ore 15:00 Bologna Vicenza

Ore 15:00 Monza Milan

Ore 15:00 Napoli Lazio

Ore 15:00 Sampdoria Torino

Ore 15:00 Verona Cittadella



© RIPRODUZIONE RISERVATA