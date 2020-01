Risultati Coppa Italia Primavera/ Diretta gol live score dei quarti di finale

Torna protagonista la Coppa Italia Primavera: oggi scopriremo i risultati delle ultime tre partite dei quarti di finale, il cui tabellone naturalmente è stato formato in base ai risultati del precedente turno della Coppa Italia Primavera, gli ottavi che erano stati disputati appena prima di Natale. Andiamo dunque naturalmente a scoprire per prima cosa il calendario delle partite in programma oggi, mercoledì 29 gennaio 2020, che ci daranno tutti i risultati Coppa Italia Primavera, titolo che è detenuto dalla Fiorentina vincitrice della passata edizione. Si comincerà con un primo incontro alle ore 11.30, quando prenderà il via Verona Frosinone. Ecco poi alle ore 12.00 il big-match Atalanta Roma, infine alle ore 14.30 potremo assistere a Fiorentina Milan. Ricordiamo invece che ieri sera c’è stato un anticipo, cioè Juventus Cremonese.

RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA: IL REGOLAMENTO

Parlando dei risultati della Coppa Italia Primavera, ci sembra doveroso ricordare anche il regolamento, che prevede la disputa dei quarti di finale in gara secca: di conseguenza, in caso di pareggio al triplice fischio finale, si dovrà proseguire con i tempi supplementari e in caso di necessità anche con i calci di rigore per decretare un risultato diverso dalla parità, naturalmente necessario per stabilire chi si qualificherà per le semifinali, che sono in programma invece con partite di andata e ritorno, come anche nella Coppa Italia dei grandi: appuntamento dunque al 5 e poi al 19 febbraio 2020 per le doppie sfide fra le quattro squadre che si qualificheranno dai quarti. Le semifinali invece naturalmente decreteranno i nomi delle due squadre qualificate per la finale, fissata da calendario al 10 aprile 2020, nuovamente in partita unica a differenza di quanto era invece successo nella scorsa edizione.

RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA: I QUARTI DI FINALE

ore 11.30 Verona Frosinone

ore 12.00 Atalanta Roma

ore 14.30 Fiorentina Milan



