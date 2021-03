Risultati Coppa Italia primavera/ Diretta gol live score: oggi i quarti di finale!

RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA: OGGI I QUARTI

Spazio ai risultati della Coppa Italia primavera: con oggi, mercoledì 17 marzo 2021 daremo il via al tabellone dei quarti di finale della prestigiosa manifestazione riservata alle categorie giovanili e siamo davvero impazienti di scoprire quali saranno i protagonisti come i verdetti di questo turno. Il quale, vale la pena ricordare subito, pure prevede solo sfide secche: per questa fase della Coppa Italia primavera non saranno infatti partite di andata e ritorno ma solo gare uniche, che ci forniranno immediatamente il nome di chi avrà accesso alla prossima fase delle semifinali. Il regolamento è ben chiaro: in caso di parità al 90’ minuto di gioco, per decidere a chi consegnare il successo nei quarti di finale della Coppa Italia, si andrà avanti con la disputa di due tempi supplementari da 15 minuti e poi, in caso di necessità anche ai calci di rigore. Dunque rinfrescata subito la memoria agli appassionati sul regolamento del torneo, andiamo a vedere quali saranno gli incontri che ci faranno compagnia oggi, in questo mercoledì tutto dedicato ai risultati della Coppa Italia primavera, per i quarti di finale.

RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA: I MATCH

Calendario alla mano, per questa attesissima fase dei quarti di finale di Coppa italia primavera, vediamo subito che oggi il primo fischio d’inizio è atteso non prima delle ore 12.00 tra Cagliari e Verona Primavera. Solo alle ore 13.00 sarà poi la volta del quarto di finale tra Inter e Lazio primavera, dove il club biancoceleste è impaziente riscattarsi, dopo i tanti risultati negativi che la squadra della capitale ha rimediato nelle ultime settimane anche in campionato. Da programma poi alle ore 14.30 sarà la volta del big match tra Fiorentina e Juventus primavera, con i viola campioni in carica, impazienti di ottenere la qualificazione alla prossima fase. Il quadro dei risultati della Coppa Italia primavera poi oggi si chiuderà solo alle ore 16.00 con l’ultimo incontro tra Genoa e Empoli primavera, match appassionante, che pure vedrà i toscani pronti a strappare il pass per la prossima fase, approfittando del gran momento che stanno vivendo i ragazzi di Buscè.

RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA

Ore 12:00 Cagliari-Verona

Ore 13:00 Inter-Lazio

Ore 14:30 Fiorentina-Juventus

Ore 16:00 Genoa-Empoli

