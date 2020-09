Risultati Coppa Italia Primavera/ Diretta gol live score, si completa il primo turno

Alle ore 15.00 oggi scenderanno in campo altre quattro partite del primo turno ad eliminazione diretta della Coppa Italia Primavera. Quattro match interessanti con formazioni ambiziose in campo. Dopo il posticipo della prima giornata di campionato che ha visto la Lazio battere 2-3 il Torino in trasferta, le due formazioni tornano in campo nei rispettivi impegni di Coppa Italia, entrambi da affrontare in casa. La Lazio affronterà ad Ardea il Cosenza, formazione del campionato Primavera 2, cercando di confermare quanto messo in mostra nella vittoriosa trasferta in casa dei granata, a partire dai numeri del giovane spagnolo Raul Moro. Dall’altra parte il Toro cercherà riscatto dal ko subito alla prima giornata del nuovo campionato Primavera 1 ospitando lo Spezia. Le altre due sfide saranno il match tra Udinese e Vicenza, con i berici che tornano in Primavera grazie alla promozione della prima squadra dell’anno scorso dalla C, e quello tra Verona e Pordenone che si disputerà alle ore 16.00.

LA FORMULA DELLA COPPA ITALIA PRIMAVERA

Si completerà dunque oggi il primo turno della Coppa Italia Primavera che ha visto ieri scendere in campo altre nove partite. La competizione farà registrare due turni ad eliminazione diretta, il primo da 16 e il secondo da 8 incontri. Da questa prima fase usciranno fuori le otto formazioni che saranno abbinate alle otto teste di serie nel tabellone principale, che faranno dunque scattare gli ottavi di finale. Le prime squadre a festeggiare la qualificazione, tra le più blasonate, sono state Milan, Sampdoria e Napoli che hanno superato i rispettivi ostacoli nei match interni contro Brescia, Entella ed Ascoli. Questi i risultati di tutte le gare disputate mercoledì, in neretto le squadre qualificate: Bologna-Chievo 3-1; Cremonese-Parma 1-3; Crotone-Reggina 2-1; Milan-Brescia 3-1; Monza-Pisa 3-2 dts; Reggiana-Pescara 3-2 dts; Sampdoria-Entella 2-0; Venezia-Cittadella 0-2; Napoli-Ascoli 4-0.

RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA, LE GARE DI OGGI

ore 15.00 Torino-Spezia

ore 15.00 Lazio-Cosenza

ore 15.00 Udinese-Vicenza

ore 16.00 Verona-Pordenone



