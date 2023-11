RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C/ Si fa il bis all’Euganeo, diretta gol live score (2° turno, 7 novembre 2023)

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: SUBITO IL BIS

Attira la nostra attenzione per i risultati Coppa Italia Serie C in particolare una partita di oggi per il secondo turno eliminatorio, cioè Padova Giana Erminio, per il motivo che curiosamente è la stessa sfida andata in scena anche sabato sera in campionato e sempre in casa dei veneti, che godranno del vantaggio del fattore campo nella sfida secca attesa per oggi alle ore 18.30, cioè esattamente tre giorni dopo il match disputato sabato alla stessa ora per la dodicesima giornata del girone A del campionato di Serie C.

Ha vinto il Padova per 3-1, risultato che non descrive però una partita nella quale la Giana Erminio ha in realtà fatto soffrire il Padova, pareggiando l’iniziale vantaggio veneto ed arrendendosi solo ad un calcio di rigore a pochi minuti dal 90’, poi il Padova ha trovato anche il terzo gol per sigillare la vittoria al termine però di una partita non così facile per i padroni di casa. Questo è il freschissimo precedente, ovviamente adesso siamo curiosi di scoprire che cosa potrebbe succedere oggi in Coppa Italia di Serie C… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL SECONDO TURNO!

I risultati Coppa Italia Serie C ci faranno compagnia questa settimana, perché ci attendono tre giorni nel segno del secondo turno eliminatorio a cominciare da oggi, martedì 7 novembre 2023, naturalmente fino a giovedì. Ricordiamo che, come già era successo nel precedente primo turno eliminatorio, al momento la Coppa Italia Serie C procede con partite secche, motivo per cui in caso di pareggio al triplice fischio finale si procederà con i tempi supplementari ed infine eventualmente anche con i calci di rigore.

Questo secondo turno eliminatorio di fatto sono i sedicesimi di finale, per cui sono 32 le squadre in corsa e ci attendono evidentemente sedici partite, spalmate su tre giorni a cominciare dalle quattro che ci attenderanno già oggi, mentre domani sarà il giorno più intenso con ben otto incontri in programma ed infine gli ultimi quattro incroci saranno fissati per giovedì. Saranno dunque giorni intensi per i risultati della Coppa Italia Serie C 2023-2024, sulla lunga strada verso il titolo che attualmente è del Vicenza, vincitore della scorsa edizione.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Andiamo allora adesso senza ulteriori indugi a presentare che cosa ci attenderà oggi, martedì 7 novembre 2023, per i risultati Coppa Italia Serie C del secondo turno eliminatorio: si comincerà alle ore 14.00 con Lumezzane Arzignano, poi alle ore 16.15 sarà la volta di Triestina Renate, infine alle ore 18.30 avremo un doppio appuntamento con Padova Giana Erminio e Vicenza Pro Patria, il che significa che oggi non avremo partite della Coppa Italia di Serie C in prima serata, a differenza di quanto accadrà domani e giovedì.

Possiamo facilmente osservare che le squadre coinvolte sono tutte del girone A, che non a caso è stato protagonista fin da venerdì dei primi anticipi della scorsa giornata in campionato. In effetti, per il momento vige ancora una divisione geografica anche in Coppa Italia di Serie C, per evitare trasferte eccessivamente lunghe, motivo per cui si affrontano squadre tendenzialmente dello stesso gruppo o comunque geograficamente abbastanza vicine, come sarà domani per Entella e Alessandria.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: 2° TURNO ELIMINATORIO

ore 14.00 Lumezzane Arzignano

ore 16.15 Triestina Renate

ore 18.30 Padova Giana Erminio

ore 18.30 Vicenza Pro Patria











