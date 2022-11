Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score degli anticipi (2° turno)

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: INIZIA IL SECONDO TURNO!

I risultati di Coppa Italia Serie C tornano a farci compagnia martedì 1 novembre: inizia oggi il secondo turno della competizione, recentemente abbiamo vissuto il primo ma sono ancora tante le partite cui assisteremo e che definiranno le squadre che si qualificheranno alla fase finale (che comincerà dagli ottavi). Nello specifico dunque sono 16 partite, ma oggi ne abbiamo già tre: si parte alle ore 14:30 con Reggiana Pontedera, alle ore 15:30 vivremo Rimini Cesena mentre alle ore 18:00 il programma di quelli che possiamo considerare gli anticipi dei risultati di Coppa Italia Serie C si conclude con Entella Montevarchi.

Ricordiamo che la squadra campione in carica è il Padova, che giocherà all’Euganeo contro l’Imolese; ricordiamo anche che la vittoria della Coppa Italia Serie C garantisce la qualificazione alla fase nazionale dei playoff (se non già avvenuta tramite il piazzamento in campionato) a meno che la situazione nella stagione regolare parli di retrocessione (ovviamente), playout o salvezza ma con distacco dalle prime 10 posizioni nel girone. Adesso facciamo il nostro excursus attraverso i temi forti dei risultati di Coppa Italia Serie C, perché questi tre anticipi potranno regalare tante emozioni e si tratta di scoprire cosa succederà sui campi…

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Coppa Italia Serie C apriranno tra poco le loro porte sul secondo turno: sono i sedicesimi di finale, e allora noi possiamo brevemente studiare come sia composto il tabellone. Di fatto, dopo le partite del primo turno, le 32 squadre rimaste in corsa sono state suddivise in quattro gruppi: non si tratta di gironi “all’italiana”, quanto di una divisione con criterio geografico per andare a formare le sfide del turno successivo. Significa che, nel tentativo di limitare e accorciare le trasferte, si è scelto di operare con questa soluzione.

Sappiamo già quindi che la vincente di Reggiana Pontedera giocherà sul campo di Viterbese o Giugliano, quella di Entella Montevarchi sfiderà Lucchese o Olbia (in casa) mentre a Rimini o Cesena toccherà il Vicenza o l’Arzignano. Certo, le trasferte in alcuni casi non saranno comunque troppo abbordabili, ma se non altro non bisognerà attraversare l’intero Paese; per completare le informazioni possiamo anche dire che i risultati di Coppa Italia Serie C prevedono partite in gara secca, dunque al termine dei tempi regolamentari si procederà a giocare i tempi supplementari qualora il risultato sia in parità, e poi eventualmente si procederà ai calci di rigore. Ora parola ai campi, perché tra poche ore si gioca davvero…

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: 2° TURNO

Ore 14:30 Reggiana Pontedera

Ore 15:30 Rimini Cesena

Ore 18:00 Entella Montevarchi











