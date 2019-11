Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score degli ottavi di finale (oggi)

Si fa sul serio per la Coppa Italia di Serie C, i cui risultati, oggi mercoledì 27 novembre 2019, sono ovviamente tra i più attesi: cominciano infatti gli ottavi della manifestazione nazionale e siamo davvero curiosi di conoscere chi saranno i club del terzo campionato italiano che potranno strappare il pass della competizione. La formula poi è particolarmente stringente, come già occorso solo poche settimane fa per il primo e il secondo turno: anche oggi infatti si giocherà a gara unica e in caso di parità al termine del triplice fischio finale si ricorrerà e tempi supplementari e calci di rigore per decidere chi potrà continuare il proprio percorso fino alla finalissima della prossima primavera. Andiamo allora subito a vedere che partite, e che risultati, della Coppa Italia di Serie C otterremo oggi.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: GLI INCONTRI PER GLI OTTAVI

Contrariamente a quanto occorso nei turni precedenti, per gli ottavi di coppa non sono previsti anticipi o posticipi e in calendario sarà solo questo mercoledì la giornata dedicata ai risultati della Coppa Italia Serie C. Il calendario è dune fittissimo e anzi il primo fischio d’inizio lo udiremo già alle ore 14.30 con la sfida tra Juventus U23 e Pro Vercelli, match che poi i bianconeri neri non vedono l’ora di disputare dopo il riposo forzato osservato in campionato la scorsa domenica contro il Gozzano. Proseguendo ecco che alle ore 15.00 sarà la volta degli incontri Catanzaro-Casertana e Potenza-Catania, mentre solo alle ore 17.30 assisteremo al via di Cesena-Piacenza. Da programma saranno invece tre le partite che avranno luogo alle ore 20.00 e quindi Avellino-Ternana, Vicenza-Triestina e Feralpisalò-Pro Patria, coi tigrotti che nel turno precedente di coppa hanno eliminato a sorpresa i grandi favoriti del Monza. Gran finale per questo mercoledì dedicato ai risultati di Coppa Italia Serie C alle ore 20.30, con la partita tra Siena e Teramo.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C

Ore 14.30 Juventus U23-Pro Vercelli

Ore 15.00 Catanzaro-Casertana

Ore 15.00 Potenza-Catania

Ore 17.30 Cesena-Piacenza

Ore 20.00 Avellino-Ternana

Ore 20.00 Feralpisalò-Pro Patria

Ore 20.00 Piacenza-Triestina

Ore 20.30 Siena-Teramovercell



© RIPRODUZIONE RISERVATA