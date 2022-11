Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score dei posticipi (2° turno)

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: SI COMPLETA Il 2° TURNO!

I risultati di Coppa Italia Serie C ci introducono oggi, giovedì 3 novembre, alle due partite che chiudono il calendario del secondo turno: Padova Imolese e Piacenza City Nova si giocano entrambe alle ore 14:30, e sono i due posticipi perché i lupi e i biancoscudati si sono affrontati lunedì sera nel Monday Night di campionato, con il Piacenza che non ha abbandonato l’ultimo posto nella classifica del girone A ma se non altro si è preso un pareggio che potrebbe fare molto morale, considerato lo status di un’avversaria che corre per la promozione diretta in Serie B già sfiorata nelle ultime due stagioni.

Per quanto riguarda i risultati di Coppa Italia Serie C nelle partite di oggi bisogna ricordare quanto avevamo già detto nei giorni scorsi: il secondo turno rappresenta di fatto i sedicesimi di finale, le partite sono di sola andata e dunque non sarà previsto un secondo match. Questo significa che, qualora al 90’ il risultato dovesse essere di parità, si procederà a giocare i tempi supplementari e poi eventualmente si andrà ai calci di rigore per determinare le squadre che passeranno il turno, regalandosi gli ottavi. Tra poche ore saremo in campo per scoprire allora come andranno queste due partite, per il momento possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali di questo pomeriggio.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca dunque tra poco per i risultati di Coppa Italia Serie C: vedremo quello che succederà, intanto possiamo ricordare che il Padova è la squadra campione in carica (l’anno scorso aveva vinto la finale contro il Sudtirol) e dunque potrebbe fare il bis, vincendo il titolo per il secondo anno consecutivo come non succede dai tempi del Monza, unico club a riuscire nell’impresa all’inizio degli anni Settanta (cioè agli albori della Coppa Italia Serie C, quando la formula era decisamente diversa da quella di oggi). Il Padova parte nettamente favorito contro un’Imolese che comunque nel girone B di campionato non sta facendo particolarmente male.

Per quanto riguarda la partita del Garilli, il Piacenza come detto è partito malissimo ma in Coppa Italia Serie C potrebbe trovare un momento utile per risalire la corrente e prendersi qualche soddisfazione, il City Nova invece è una storica neopromossa che sta onorando alla grande il campionato e, al netto della sconfitta maturata contro il Novara la scorsa domenica, sta esplorando la zona playoff. Qui però si gioca per i risultati di Coppa Italia Serie C, un contesto differente che potrebbe regalare anche parecchie sorprese…

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: POSTICIPI 2° TURNO

Ore 14:30 Piacenza City Nova

Ore 14:30 Padova Imolese











