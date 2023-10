RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C/ Partite al via, si comincia! Diretta gol live score (1° turno 5 ottobre 2023)

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: SI COMINCIA!

Siamo finalmente pronti a vivere le partite per i risultati di Coppa Italia Serie C. Le squadre del girone C impegnate oggi sono Monterosi, Picerno e Taranto: i lucani, già ai playoff nella passata stagione, stanno facendo ancora molto bene e infatti sono terzi in classifica in compagnia di Latina e Foggia, con tre punti da recuperare alla Juve Stabia capolista e due di svantaggio dal Benevento, che con tre vittorie consecutive ha nettamente ripreso la marcia confermando di essere una big di questo campionato. Il Taranto tutto sommato sta facendo bene: due vittorie, due pareggi e una sconfitta, una partita da recuperare che potenzialmente potrebbe portare i pugliesi proprio a quota 11.

Per quanto riguarda il Monterosi, la squadra laziale invece è in crisi: due pareggi sono stati di fatto cancellati da tre sconfitte consecutive, agganciato dal Sorrento a quota 2 punti il Monterosi è ultimo in classifica e si trova a -3 dalla salvezza diretta, attualmente rappresentata da Acr Messina e Giugliano. La strada ovviamente è molto lunga e l’anno scorso questa squadra aveva fatto bene; ora però si torna a parlare di un’altra competizione e dunque mettiamoci comodi, lasciando che a parlare siano i campi, perché per i risultati di Coppa Italia Serie C si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

SI CHIUDE IL PRIMO TURNO!

Con i risultati di Coppa Italia Serie C per giovedì 5 ottobre chiudiamo il primo turno della competizione: siamo ancora in gara secca, dunque con la possibilità che le partite si concludano ai calci di rigore, e oggi saranno solo sei le sfide cui assisteremo dopo aver invece vissuto un intenso mercoledì, giorno principale di questo primo turno spalmato di fatto su 72 ore. Si comincia oggi alle ore 16:15 con Monterosi Perugia e Picerno Taranto; alle ore 18:30 avremo Recanatese Vis Pesaro e Spal Sestri Levante, mentre alle ore 20:45 si chiude con Pescara Fermana e Rimini Gubbio.

Va detto che Pescara e Gubbio si affrontano oggi per aver giocato la sfida diretta in campionato lunedì; come sempre, il criterio per i primi turni nei risultati di Coppa Italia Serie C è quello della vicinanza geografica, e dunque avremo partite che potranno ripresentarsi anche nel campionato di terza divisione e stasera, per esempio, avremo un intrigante derby delle Marche. Aspettando di scoprire cosa succederà sui campi possiamo fare un rapido focus sui temi portanti di questi risultati di Coppa Italia Serie C.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca tra poco in questo giovedì dedicato ai risultati di Coppa Italia Serie C. Tra le squadre impegnate in campo ci sono anche due big come Perugia e Pescara: qui il match di campionato c’è già stato e al Renato Curi è finita 1-1, il Delfino ancora affidato a Zdenek Zeman ha battuto il Gubbio nell’ultima giornata e così si è messo al terzo posto – insieme alla Carrarese – nella classifica del girone B, ancora imbattuto e con una partita da recuperare, idealmente dunque a -2 dalla sorprendente Torres.

Fatica leggermente di più il Perugia, che non ha mai perso ma in sei partite ha vinto solo due volte; il Grifone segna poco, ma se non altro non ha sbagliato il match casalingo contro il Sestri Levante arrivando a 10 punti, che lo tiene in quota fase nazionale dei playoff. Naturalmente il campionato è diverso dalla Coppa Italia Serie C: qui come detto si gioca in gara secca, tanti allenatori valutano il turnover per affrontare queste sfide e di conseguenza le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Noi, in attesa dei match, presentiamo il quadro completo di queste sei partite che tra poche ore completeranno il primo turno per i risultati di Coppa Italia Serie C.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: 1° TURNO

Ore 16:15 Monterosi Perugia

Ore 16:15 Picerno Taranto

Ore 18:30 Recanatese Vis Pesaro

Ore 18:30 Spal Sestri Levante

Ore 20:45 Pescara Fermana

Ore 20:45 Rimini Gubbio











