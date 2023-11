Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score: partite al via, si gioca! (2° turno, 8 novembre 2023)

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: SI COMINCIA!

Si gioca finalmente per i risultati di Coppa Italia Serie C: sono in campo oggi anche alcune squadre del girone C, per esempio il Crotone che, partito con l’obiettivo di centrare la promozione, ha avuto qualche difficoltà iniziale e anche oggi non è del tutto guarito, perché occupa l’ottava posizione in classifica a ben 9 punti dalla capolista. Che è la Juve Stabia: le Vespe stanno trovando il ritmo giusto e con 27 punti comandano con 4 lunghezze di vantaggio sull’Avellino – che sta operando una grande rimonta – anche se tecnicamente in seconda posizione potrebbe esserci il Benevento che deve recuperare una partita.

Il Brindisi, avversario del Crotone, è in zona playout; a giocare contro la Juve Stabia sarà invece, in un derby campano, la Turris che attualmente sarebbe salva, ma vorrebbe prendersi anche un posto nei playoff che è lontano 4 punti. Spicca invece il Picerno, che si sta confermando rispetto all’anno scorso: quarto posto per i rossoblu, che sono diventati la miglior squadra della Basilicata anche se il Potenza si trova solo tre lunghezze più sotto, e aspira ai playoff. Adesso mettiamoci comodi e stiamo a vedere quello che ci diranno i campi, le prime due partite di questo secondo turno stanno per cominciare e dunque lasciamo la parola al mercoledì dedicato ai risultati di Coppa Italia Serie C! (agg. di Claudio Franceschini)

LA LOTTA IN CAMPIONATO

Parlando ancora dei risultati di Coppa Italia Serie C, è interessante notare che quest’oggi per il secondo turno avremo in campo Torres e Cesena: come detto si tratta delle prime due nella classifica del girone B di campionato, con gli isolani che hanno avuto una straordinaria partenza vincendo le prime sette partite, poi si sono leggermente fermati e nelle altre quattro gare hanno ottenuto 6 punti. la prima sconfitta stagionale, sul campo dell’Entella, ha comunque mantenuto la Torres al primo posto in classifica: il Cesena, che ha pareggiato a Gubbio, ha guadagnato soltanto un punto ed è dunque a -3, ma i romagnoli hanno una partita in meno dovendo recuperare proprio contro l’Entella.

Sarà questo, in programma tra otto giorni, un teorico big match tra le due squadre che l’anno scorso hanno conteso la promozione diretta alla Reggiana. Questa sera per la Torres l’avversaria è la Juventus U23, che è in zona playout ma come detto in Coppa Italia ha vinto un titolo e giocato un’altra finale nella passata stagione; per il Cesena impegno casalingo contro la Vis Pesaro, in leggera ripresa ma allo stesso modo in uno scenario di classifica che la obbligherebbe a giocare lo spareggio per evitare la retrocessione in Serie D. Vedremo allora cosa succederà tra poche ore… (agg. di Claudio Franceschini)

IL SECONDO TURNO!

Sono otto le partite che ci faranno compagnia mercoledì 8 novembre per i risultati di Coppa Italia Serie C: siamo nel secondo turno, ancora in un regime di gara secca con la possibilità di andare ai tempi supplementari e poi ai calci di rigore, e si partirà alle ore 14:00 con Crotone Brindisi e Juventus U23 Torres. Alle ore 16:15 avremo Giugliano Latina, poi due gare alle ore 18:30 che saranno Avellino Foggia e Entella Alessandria, infine alle ore 20:45 ecco Catania Picerno, Cesena Vis Pesaro e Turris Juve Stabia. Per il momento, il tabellone dei risultati di Coppa Italia Serie C ricalca ancora quello dei gironi: ci sarà poi tempo per assistere all’eventuale mescolamento tra le squadre.

Quello che possiamo dire è che oggi assisteremo a belle partite: in campo per esempio c’è la Torres, capolista del girone B che nell’ultimo turno di campionato ha perso la sua prima partita sul campo dell’Entella, che a sua volta affronta questa sera l’Alessandria. Dunque per gli isolani si tratta di andare a caccia di riscatto immediato; tuttavia, i risultati di Coppa Italia Serie C spesso e volentieri presentano uno scenario nel quale gli allenatori puntano sulle seconde linee, ritenendo prioritario il cammino appunto in campionato. Comunque, staremo a vedere quello che succederà sui vari campi tra poche ore…

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Come abbiamo già detto, i risultati di Coppa Italia Serie C questo mercoledì prevedono delle partite che abbiamo già visto, o vedremo, in campionato: è la formula scelta dalla Lega Pro per evitare che, almeno nelle prime battute del torneo, le squadre debbano affrontare trasferte lunghe e complesse. Le sfide sono allora note, ma non per questo meno interessanti: per esempio, appunto, la Torres cerca il rilancio sul campo di una Juventus U23 che quest’anno in Serie C sta faticando parecchio, ma che in Coppa Italia ha giocato due finali – vincendone una – e dunque attraverso questa competizione può comunque proseguire nel tentativo di far crescere i giovani della sua rosa.

Sarà sicuramente molto intrigante anche Turris Juve Stabia, perché le Vespe in questa stagione sono tornate competitive per la promozione diretta; poi attenzione al Cesena, che ha mancato l’avvicinamento alla Torres in campionato ma ha ancora una partita in meno, e quindi potrebbe idealmente trovarsi al primo posto del girone B insieme agli isolani. Staremo a vedere, alcune delle tematiche che ci portano in dote i risultati di Coppa Italia Serie C sono come detto molto intriganti e a noi non resta che stabilire quello che ci diranno le otto partite che si giocheranno tra poco, per il secondo turno della competizione.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: SECONDO TURNO

Ore 14:00 Crotone Brindisi

Ore 14:00 Juventus U23 Torres

Ore 16:15 Giugliano Latina

Ore 18:30 Avellino Foggia

Ore 18:30 Entella Alessandria

Ore 20:45 Catania Picerno

Ore 20:45 Cesena Vis Pesaro

Ore 20:45 Turris Juve Stabia











