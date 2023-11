RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C/ Si gioca a Rimini! Diretta gol live score (2° turno, giovedì 9 novembre 2023)

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: SI COMINCIA!

Con Rimini Perugia possiamo dare il via al giovedì dedicato ai risultati di Coppa Italia Serie C. Se parliamo di crisi, il Novara certamente rientra nel discorso: partito con alti propositi, il club piemontese rischia seriamente di fare ritorno in Serie D. L’allenatore è già cambiato: fuori Daniele Buzzegoli, che ha indossato questa maglia, dentro Giacomo Gattuso. Purtroppo per il Novara il rendimento è rimasto lo stesso, anzi è pure peggiorato: con Buzzegoli erano arrivati 4 punti in 8 giornate, con Gattuso abbiamo al momento un punto in cinque gare che è frutto del 2-2 sul campo del Renate. Le sconfitte sono già 7, con appena cinque pareggi a muovere una classifica che piange: ultimo posto a -7 dalla salvezza diretta.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C/ Avanzano Crotone e Juventus U23! Diretta gol live score (8 novembre 2023)

Per trovare una vittoria in stagione bisogna andare al 3-2 di Fiorenzuola nel primo turno di Coppa Italia, perché in campionato le cose vanno malissimo; da qui al termine del girone di andata il Novara dovrà affrontare Pro Vercelli (lunedì in trasferta), Vicenza e Triestina, ci sono partite abbordabili (Lumezzane, Legnago Salus, Fiorenzuola) ma il quadro rischia di peggiorare ulteriormente. Vedremo se contro il Pontedera arriverà se non altro una vittoria che possa migliorare l’umore: lasciamo che a parlare siano i campi e mettiamoci comodi, per i risultati di Coppa Italia Serie C finalmente si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C/ Poker Triestina, bene il Lumezzane! Diretta gol live score (7 novembre 2023)

SI CONCLUDE IL 2° TURNO!

Giovedì 9 novembre i risultati di Coppa Italia Serie C ci conducono per mano alla conclusione del secondo turno: le partite in programma sono quattro, alle ore 17:00 si comincia con Rimini Perugia e poi alle ore 18:30 avremo Novara Pontedera e Pescara Pineto, per andare a chiudere alle ore 20:45 con Spal Lucchese. Come già dicevamo nei giorni scorsi, anche questo secondo turno per i risultati di Coppa Italia Serie C si gioca con la formula della gara secca: in caso di parità al termine dei 90 minuti si procederà a giocare i tempi supplementari, e poi eventualmente ci saranno i calci di rigore per determinare la squadra qualificata.

Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score: passano Perugia e Spal! (1° turno 5 ottobre 2023)

Non solo: siamo ancora in un regime di sfide “intra-girone”, ovvero le partite del secondo turno sono tra squadre che fanno parte dello stesso raggruppamento in campionato, con il chiaro intento di ridurre le distanze delle trasferte e agevolare le società. Quattro partite molto interessanti nel quadro dei risultati di Coppa Italia Serie C: tra qualche ora saremo in campo e cominceremo a scoprire come andranno le cose, nel frattempo possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali che ci attendono in questo intenso giovedì dedicato a questa competizione.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Coppa Italia Serie C propongono dunque partite di sicuro interesse: per esempio possiamo fare un focus sul Perugia, che domenica sera ha gettato alle ortiche la grande occasione di avvicinarsi al primo posto nel girone B. La Torres ha perso a Chiavari la sua prima partita in campionato, il Cesena non è andato oltre il pareggio a Gubbio ma il Grifone, che si presentava imbattuto al Del Conero, ha ceduto all’Ancona e così non è riuscito a guadagnare punti sulle rivali dirette. I risultati di Coppa Italia Serie C non sono una priorità per il Perugia così come per altre società, ma certamente oggi potrebbe arrivare una bella occasione di riscatto.

Certamente anche per il Pescara, reduce da tre sconfitte consecutive: il Delfino, sicuro candidato alla promozione diretta sempre nel girone B, sembra aver perso la bussola e questa sera non può sottovalutare l’impegno, perché comunque quello contro il Pineto è un derby e da questo punto di vista bisogna sempre provare a onorarlo, anche se magari non è il primo obiettivo dell’anno. Ora dunque ci concentriamo sull’attesa di questo finale di secondo turno, tra poco i risultati di Coppa Italia Serie C ci faranno compagnia…

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: 2° TURNO

Ore 17:00 Rimini Perugia 0-0

Ore 18:30 Novara Pontedera

Ore 18:30 Pescara Pineto

Ore 20:45 Spal Lucchese











© RIPRODUZIONE RISERVATA