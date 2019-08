Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score delle partite (anticipi)

Dopo le prime emozioni vissute già nel precedente fine settimana, ecco che siamo in attesa oggi sabato 10 agosto di nuovi risultati per la Coppa Italia di Serie C. Da programma il momento clou della coppa che riguarda i club iscritti alla prossima stagione del terzo campionato italiano sarà solo domani, ma già oggi saranno in campo due anticipi, di primissimo rilievo. Il programma però è appena un po’ complesso. Oggi infatti verranno disputati un incontro del primo turno e una sfida per il secondo turno della fase a gironi. La discrepanza non deve però allarmarci: la stessa formula della Coppa Italia di Serie C infatti permette tale “confusione”. Occorre infatti ricordarci che le 31 squadre partecipanti a questa prima fase preliminare del turno sono state divise in 11 gruppi, alcuni formati da due club, altri da tre squadre. Ecco quindi anche a seconda della composizione del girone saranno previsti due o tre turni: sarà comunque difficile non perdere il conto.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: I MATCH

Spiegata la particolarità di questa giornata dedicata ai risultati della Coppa Italia di Serie C andiamo dunque a vedere quali saranno i due anticipi della manifestazione nazionale che allieteranno oggi tutti gli appassionati. Il primo fischio d’inizio oggi infatti lo udiremo alle ore 17,30 tra le mura dello stadio Ettore Mannucci di Pontedera per Pistoiese-Pontedera. Va subito chiarito che in origine il match doveva disputarsi al Marcello Melani ma la struttura sta svolgendo dei lavori di ristrutturazione per cui si è scelto per la curiosa inversione dei campi, pur mantenendo il titolo. La sfida inoltre sarà per il secondo turno del girone D dove invece riposerà la Pianese. Secondo e ultimo match per i risultati di Coppa Italia Serie C previsto per oggi sarà invece previsto per le ore 18,00 tra Modena e Virtus Verona. Lo scontro sarà ospitato dall’Alberto Braglia e sarà valido per il primo turno del girone F (dove pure vi sarà l’ArzignanoChiampo).

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C

Ore 17.30 Pistoiese Pontedera

Ore 18.00 Modena Virtus Verona



