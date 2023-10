RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C/ Partite al via, si gioca! Diretta gol live score (oggi 4 ottobre 2023)

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: SI COMINCIA!

Siamo al via del mercoledì dedicato ai risultati di Coppa Italia Serie C. Diamo allora uno sguardo alla situazione che si è creata in campionato dopo le prime sei giornate: il passo migliore come già detto ce l’ha la Torres, che nel girone B sta volando a punteggio pieno ma deve anche registrare un combattivo Cesena che dopo aver perso all’esordio ha ottenuto solo successi, e dunque ha 3 punti da recuperare. Nel girone A il Padova, già vincitore della Coppa Italia Serie C recentemente, ha due lunghezze di vantaggio sul Vicenza e tre sul Mantova; nel girone C invece comanda la Juve Stabia, ma il Benevento che aveva iniziato male è ad un solo punto e poi troviamo un Picerno che si conferma rispetto all’anno scorso.

Chiaramente siamo solo all’inizio: è ancora presto per tracciare bilanci, per il momento però possiamo dire che, se Padova e Juve Stabia (come anche Vicenza e Benevento) erano attese ad un campionato di vertice, la sorpresa è certamente una Torres incredibile che finora è stata in grado di fare piazza pulita di tutte le avversarie incrociate. I sardi sapranno fare strada anche in questa competizione? Il primo turno è il derby contro l’Olbia, in casa: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare siano i campi perché ci siamo davvero, per i risultati di Coppa Italia Serie C si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

ALTRE PARTITE!

Sono ben 14 le partite che mercoledì 4 ottobre ci faranno compagnia con i risultati di Coppa Italia Serie C: si comincia alle ore 14.00 da Lumezzane Atalanta U23, si arriverà poi alla fascia oraria delle ore 20:45 passando anche da due gare alle 16:15 e tre che invece verranno disputate alle 18:30. Siamo nel primo turno, iniziato ieri; la Coppa Italia Serie C è stata vinta dal Vicenza nella sua ultima edizione, e sappiamo bene che si tratta di un trofeo importante anche perché consente a chi lo solleva di qualificarsi direttamente alla fase nazionale dei playoff, dunque è legato intrinsecamente al campionato.

Da questo punto di vista ci sono società che vedono nei risultati di Coppa Italia Serie C una possibilità ulteriore di saltare qualche turno di una post season lunga ed estenuante; altre addirittura possono prendersi quei playoff che non arriverebbero dal girone di campionato, in generale, almeno solitamente visto che non si può mai generalizzare, questa competizione serve per far giocare le seconde linee delle varie rose. Ora andiamo a presentare il mercoledì dedicato ai risultati di Coppa Italia Serie C, prendendo in esame anche quanto stiamo vedendo nel campionato di terza divisione.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Abbiamo già detto ieri che i risultati di Coppa Italia Serie C per questo primo turno riguardano partite che sono state fissate secondo il criterio geografico: ci sarà tempo più avanti per assistere al sorteggio integrale (per forza di cose), per il momento si evitano trasferte lunghe e, di conseguenza, alcune sfide sono di grande tradizione e altre sono già andate in scena nelle prime sei giornate di campionato. Sarà allora interessante scoprire come si comporteranno alcune squadre che stanno facendo benissimo in questa stagione, per quanto sia prematuro dirlo.

Sicuramente sotto l’occhio dei riflettori finisce la Torres: gli isolani hanno vinto anche contro la Juventus U23, in trasferta, e così hanno mantenuto immacolato il loro incredibile percorso nel girone B. Abbiamo sei vittorie in altrettante partite: un passo clamoroso per una Torres che adesso dovrà capire in che modo approcciare i risultati di Coppa Italia Serie C. L’esordio è il derby sardo contro l’Olbia, già vinto 3-0 in campionato e per di più in trasferta; questa sera invece saremo al Vani Sanna. Poi attenzione a partite come Avellino Monopoli, Catania Acr Messina e i due derby Albinoleffe Renate e Carrarese Pontedera: tra poco scopriremo cosa succederà in campo…

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: PRIMO TURNO

Ore 14:00 Lumezzane Atalanta U23

Ore 16:15 Albinoleffe Renate

Ore 16:15 Carrarese Pontedera

Ore 18:30 Avellino Monopoli

Ore 18:30 Pro Vercelli Juventus U23

Ore 18:30 Turris Audace Cerignola

Ore 20:45 Ancona Pineto

Ore 20:45 Benevento Giugliano

Ore 20:45 Catania Acr Messina

Ore 20:45 Foggia Sorrento

Ore 20:45 Juve Stabia Potenza

Ore 20:45 Latina Casertana

Ore 20:45 Torres Olbia

