Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score ottavi, oggi 3 novembre

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: SI PARTE CON CATANZARO-PALERMO

Torneranno protagonisti oggi, mercoledì 3 novembre 2021, i risultati Coppa Italia Serie C, perché nelle prossime ore saranno in programma le otto partite valide per gli ottavi di finale in gara secca dell’edizione 2021-2022 della Coppa Italia Serie C, che torna dopo l’assenza causa Covid della scorsa stagione. Ci sarà dunque il fascino della partita secca: chi vince (eventualmente anche ai rigori) avanza, chi perde viene eliminato.

Ricordiamo allora il calendario delle otto partite che ci daranno oggi i risultati Coppa Italia Serie C per gli ottavi di finale: si comincerà alle ore 14.30 con AlbinoLeffe Trento e Catanzaro Palermo, mentre alle ore 15.00 avremo Ancona Matelica Viterbese (che si sono appena affrontate in campionato a campi invertiti), Modena Piacenza e Padova Entella. Passiamo poi alle ore 17.00, quando è atteso il fischio d’inizio di Sudtirol Juventus U23, infine alle ore 20.30 avremo due incontri serali, che saranno Foggia Fidelis Andria e Teramo Pescara.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: IL REGOLAMENTO

Presentando i risultati Coppa Italia Serie C, abbiamo già accennato al fatto che tutti gli incontri anche degli ottavi di finale, come già nei turni precedenti, si disputano in gara unica, dunque in caso di pareggio al triplice fischio finale si proseguirà con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore per decretare una squadra vincitrice. Chi passa il turno avanzerà ai quarti di finale, che sono in programma fra tre settimane e dunque mercoledì 24 novembre prossimo e saranno il primo turno non più legato a criteri geografici per gli abbinamenti delle squadre.

L’appuntamento sarà poi per mercoledì 15 dicembre, quando sarà in programma l’andata delle due semifinali della Coppa Italia di Serie C 2021-2022. Questo turno infatti prevede da regolamento andata e ritorno, le seconde sfide andranno all’anno nuovo e per la precisione al 19 gennaio 2022. Infine, pure la finale sarà su andata e ritorno: qui le date da segnare saranno quelle del 2 marzo e del 5 aprile, naturalmente dell’anno prossimo.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C, OTTAVI DI FINALE

Ore 14.30

AlbinoLeffe Trento

Catanzaro Palermo

Ore 15.00

Ancona Matelica Viterbese

Modena Piacenza

Padova Entella

Ore 17.00

Sudtirol Juventus U23

Ore 20.30

Foggia Fidelis Andria

Teramo Pescara



