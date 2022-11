Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score, prosegue il secondo turno!

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: PROSEGUE IL 2° TURNO!

I risultati di Coppa Italia Serie C ci fanno proseguire il secondo turno: nel torneo si torna in campo mercoledì 2 novembre, piatto ricco oggi perché stiamo parlando delle 11 partite di questo turno che saranno poi seguite dalle due del giovedì, con cui si procederà spediti verso gli ottavi di finale. Il tabellone è già stato formato, oggi si parte a giocare alle ore 14:30 e poi esploreremo varie fasce orarie, perché dopo le prime cinque gare ne vivremo altre sei e ciascuna sarà ad orari diversi, fino a Juve Stabia Foggia che chiuderà il programma, almeno per le sfide di oggi, con calcio d’inizio previsto alle ore 20:30.

Cosa dire dei risultati di Coppa Italia Serie C? Dobbiamo ricordare che le partite di questo turno, ma anche degli altri con l’eccezione di semifinali e finale, si giocano sulla distanza dei 90 minuti: non esistono dunque gare di ritorno, anche oggi in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari si procederà con i tempi supplementari (ovviamente 30 minuti per ciascuno dei due tempi) e poi eventualmente con la lotteria dei calci di rigore. In attesa di scoprire quali squadre si qualificheranno agli ottavi di finale della competizione, facciamo un rapido excurcus attraverso i temi principali dei risultati di Coppa Italia Serie C per questo secondo turno.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo dunque arrivati al momento in cui scopriremo i risultati di Coppa Italia Serie C per questo secondo turno. Le partite come detto sono 11, le squadre in campo quelle solite del campionato che stiamo imparando a conoscere settimana dopo settimana: va ricordato che tra queste ci sono anche le retrocesse dall’ultima Serie B, dunque il Crotone che ospita il Monopoli, l’Alessandria che gioca invece in trasferta sul campo della Pro Patria, poi il Vicenza che è impegnato al Romeo Menti nel derby contro l’Arzignano.

Gioca anche il Catanzaro, contro il Potenza: per i calabresi si tratta di “vendicare” il pareggio di Avellino maturato domenica, con il quale la sua fuga nel girone C è stata leggermente frenata. Resta comunque una squadra, quella di Vincenzo Vivarini, che potrebbe agilmente arrivare in fondo ai risultati di Coppa Italia Serie C; a proposito, tra le squadre che sono impegnate oggi avremo anche la Viterbese (in casa contro il Giugliano) e la Juventus U23 – nella difficile trasferta sul campo della Feralpisalò – che questa competizione l’hanno vinta in epoca recente. Per il resto si tratta appunto di valutare quello che succederà tra poche ore, quando finalmente saremo in campo per avere i primi risultati di Coppa Italia Serie C per il secondo turno della competizione…

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: 2° TURNO

Ore 14:30 Crotone Monopoli

Ore 14:30 Feralpisalò Juventus U23

Ore 14:30 Mantova Renate

Ore 14:30 Pescara Gubbio

Ore 14:30 Viterbese Giugliano

Ore 16:00 Lucchese Olbia

Ore 17:30 Avellino Turris

Ore 18:00 Pro Patria Alessandria

Ore 19:30 Catanzaro Potenza

Ore 20:00 Vicenza Arzignano

Ore 20:30 Juve Stabia Foggia











