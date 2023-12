Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score: partite al via, si comincia! (13 dicembre 2023)

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: SI COMINCIA!

Eccoci finalmente al via del mercoledì dedicato ai risultati di Coppa Italia Serie C. Contando anche Pontedera Padova, che si è giocata ieri, possiamo notare come siano girone B e girone C a fornire il maggior numero di squadre ai quarti di finale della competizione: da una parte abbiamo infatti Lucchese, Pontedera e Rimini, dall’altra Avellino, Catania e Pescara, mentre il girone A contribuisce con Padova e Vicenza. In precedenza abbiamo parlato del fatto che le capolista dei gironi non sono presenti ai quarti, così come altre grandi protagoniste. Tuttavia, preso da un’altra angolazione, il discorso potrebbe essere “confutato” dal fatto che Padova, Vicenza, Avellino e Pescara sono certamente candidate alla promozione diretta.

Almeno, partivano con questo status secondo le griglie di inizio stagione anche se poi il campionato può aver detto altro (irpini e abruzzesi però, sia pure con percorsi diversi, hanno poi ripreso le fila del discorso); le sorprese se vogliamo sono Lucchese e Rimini che anche nel girone B lottano per evitare i playout (al netto dell’ottimo momento dei romagnoli, che attentano la Top 10 della classifica), il Catania è promosso dalla Serie D ma certamente è una squadra con tante ambizioni. Adesso per noi deve parlare il campo: siamo davvero pronti a vivere queste intriganti partite, mettiamoci comodi perché per i risultati di Coppa Italia Serie C si comicia finalmente a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

LA CURIOSITÀ

Ne parlavamo già in precedenza, nei risultati di Coppa Italia Serie C è interessante notare un dato curioso che riguarda l’andamento in campionato rispetto a questo torneo: nessuna delle tre squadre che sono attualmente in testa alle classifiche dei tre gironi è presente nel tabellone dei quarti di finale. Il girone A vede al comando il Mantova, che come già detto arriva dalla vittoria di Vicenza: i virgiliani sono stati eliminati dalla Coppa Italia Serie C addirittura al primo turno, battuti in casa dalla Pro Patria. Nel secondo turno hanno invece vinto Cesena, capolista del girone B, e Juve Stabia prima in classifica nel girone C, ma entrambe sono poi cadute agli ottavi.

I romagnoli hanno infatti perso in casa il derby contro il Rimini, mentre le Vespe avevano una partita comunque difficile contro l’Avellino e sono cadute al Partenio. Le “sorprese” però non si fermano qui, perché nei risultati di Coppa Italia Serie C per i quarti di finale non ci sono nemmeno altre grandi protagoniste del campionato che sono in lotta per la promozione diretta, come Triestina, Torres, Benevento, Picerno e Crotone; questo dunque a corredo di quanto si diceva in sede di presentazione, ovvero che spesso e volentieri i cammini di campionato e Coppa Italia Serie C non coincidono. (agg. di Claudio Franceschini)

ECCO I QUARTI!

Nuovo appuntamento con i risultati di Coppa Italia Serie C, e stavolta si entra nel vivo: siamo infatti arrivati ai quarti di finale, un turno che si disputa ancora in partita secca e che è stato inaugurato da Pontedera Padova, disputata ieri come apripista. Mercoledì 13 dicembre invece saranno tre le gare in programma, che dunque concluderanno il calendario dei quarti e ci consegneranno il quadro completo delle semifinaliste: alle ore 18:30 sono previste Avellino Lucchese e Vicenza Rimini, alle ore 20:30 invece l’affascinante Catania Pescara.

Sicuramente i risultati di Coppa Italia Serie C per oggi sono molto interessanti: lo abbiamo già detto nei turni precedenti, in buona sostanza ci dobbiamo “dimenticare” di quanto accade in campionato perché questa competizione è differente, si gioca di fatto sulla distanza dei 90 minuti (o comunque in andata e ritorno, come sarà da gennaio) e soprattutto viene spesso utilizzata dalle squadre per mandare in campo le seconde linee. Questo nulla toglie al fascino di una Coppa Italia Serie C comunque da seguire, e allora vedremo cosa succederà questa sera…

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Nel parlare dei risultati di Coppa Italia Serie C dobbiamo dire che tra le squadre presenti nei quarti di finale c’è anche il Vicenza: il LaneRossi ha dunque la possibilità di difendere il titolo vinto l’anno scorso potendo diventare, dopo il Monza, l’unica squadra capace di fare il bis, ma in questo momento Aimo Diana deve pensare soprattutto alla rincorsa in campionato perché, dopo aver perso in casa contro il Mantova, è scivolato parecchio nella classifica del girone A soprattutto per la distanza dalla capolista e dalla possibilità di accedere direttamente alla fase nazionale dei playoff.

Un discorso simile possono e devono farlo Pescara e Avellino, che sarebbero altre due candidate alla promozione diretta: entrambe hanno vissuto momenti poco semplici ma appaiono in ripresa, certamente onoreranno l’impegno di questa sera nei risultati di Coppa Italia Serie C ma, per l’appunto, sapendo che il principale obiettivo rimane quello di fare strada in campionato. Possono allora vivere una serata importante squadre come Lucchese e Catania, che sono più indietro nelle classifiche dei rispettivi gironi; vedremo, comunque giocano in trasferta e non sarà affatto semplice qualificarsi.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: QUARTI DI FINALE

Ore 18:30 Avellino Lucchese

Ore 18:30 Vicenza Rimini

Ore 20:30 Catania Pescara











