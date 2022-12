Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score, quarti di finale

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: OGGI I QUARTI!

I risultati di Coppa Italia Serie C ci propongono oggi le partite valide per i quarti di finale: il programma di mercoledì 5 dicembre inizia alle ore 14:30 quando vivremo Foggia Catanzaro e Viterbese Vicenza, poi ci sposteremo alle ore 18:00 per Entella Renate e alla fine arriveremo alle ore 19:00 per Padova Juventus U23. Il contesto ancora una volta è quello della partita secca, per l’ultima volta: si qualificherà chi sarà in vantaggio al triplice fischio dei 90 minuti, in caso di parità si andrà invece ai tempi supplementari e poi, eventualmente, anche ai calci di rigore.

Per l’ultima volta, dicevamo: semifinali e finale della Coppa Italia Serie C saranno infatti disputate in andata e ritorno. Per il momento allora possiamo ancora parlare di un quadro che potremmo definire imprevedibile; vero è anche che, delle otto squadre che sono arrivate ai quarti (e al netto dei vari incroci che ci sono stati, anche per come era strutturato il tabellone), forse soltanto una si può considerare una sorpresa assoluta; lo vedremo nel dettaglio, per il momento proviamo a capire quello che i risultati di Coppa Italia Serie C potrebbero dirci per le partite valide per i quarti di finale, entro stasera poi conosceremo i nomi delle quattro semifinaliste.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo sempre più vicini alle partite che ci forniranno i risultati di Coppa Italia Serie C per i quarti di finale. Cosa dire allora delle sfide di mercoledì? Sulla carta le favorite sono Catanzaro, Vicenza, Entella e Padova, ma due di queste giocano in trasferta (e la cosa conta) e sono concentrate in particolar modo sul campionato, avendo la grande possibilità di timbrare la promozione diretta in Serie B. Delle altre, il Padova sarebbe una corazzata di terza divisione ma ha vissuto un momento di crisi che l’ha portata addirittura a ridosso della zona playout (domenica comunque ha vinto, in qualche misura rilanciandosi).

La Viterbese è una sorpresa per quello che è il passo in campionato, il Renate rimane una big ma ha perso due partite consecutive e la Juventus U23 tra alti e bassi sarebbe una delle qualificate ai playoff nel suo girone, alla pari del Foggia che deve riscattare una sconfitta bruciante arrivata domenica sul campo del Giugliano. Staremo a vedere quello che succederà tra poche ore con i risultati di Coppa Italia Serie C, e appunto chi andrà in semifinale proseguendo la caccia al trofeo…

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: QUARTI DI FINALE

Ore 14:30 Foggia Catanzaro

Ore 14:30 Viterbese Vicenza

Ore 18:00 Entella Renate

Ore 19:00 Padova Juventus U23











