Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta live score del primo turno (oggi 9 ottobre)

Oggi mercoledì 9 ottobre 2019 sarà una giornata ricca di calcio grazie ai risultati Coppa Italia Serie C. La competizione riservata alle squadre della terza serie entra nel vivo: dopo la fase preliminare a gironi infatti da oggi comincia la più accattivante fase ad eliminazione diretta che ci porterà da qua sino alla finale passando attraverso sedicesimi, ottavi, quarti e semifinali. L’odierno primo turno, come poi sedicesimi, ottavi e quarti, si disputerà con la formula del turno unico in gara secca, di conseguenza oggi in caso di pareggio al triplice fischio finale si proseguirà con i tempi supplementari e poi eventualmente anche con i calci di rigore per proclamare una squadra vincitrice, mentre semifinali e finali si giocheranno con partite di andata e ritorno. Non tutte le squadre ancora in corsa nella Coppa Italia Serie C dovranno disputare il primo turno: ce ne sono infatti 24 già ammesse ai sedicesimi, le restanti 16 si contendono dunque oggi gli ultimi 8 posti per completare il tabellone del prossimo turno.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: LE PARTITE DI OGGI

Andiamo allora a scoprire quali saranno le otto partite che oggi ci daranno il quadro dei risultati Coppa Italia Serie C per il primo turno della fase ad eliminazione diretta. Si comincerà già alle ore 15.00 del pomeriggio con Carpi Carrarese, seguita alle ore 17.30 dal derby brianzolo Monza Renate, mentre alle ore 18.30 sono in programma altri due incontri, cioè il derby marchigiano Sambenedettese Fermana e Sudtirol FeralpiSalò. Infine, le ultime quattro partite sono attese in prima serata e avranno il fischio d’inizio alle ore 20.30: si tratterà del derby piemontese Novara Alessandria, di quello toscano Siena Pontedera, di quello pugliese Monopoli Virtus Francavilla ed infine di Potenza Rende. Come si può notare, si tratta di partite tutte tra squadre geograficamente piuttosto vicine: la Coppa Italia Serie C assumerà un carattere sempre più “nazionale” man mano che passeranno i turni.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C, 1° TURNO

ore 15.00

Carpi Carrarese

ore 17.30

Monza Renate

ore 18.30

Sambenedettese Fermana

Sudtirol FeralpiSalò

ore 20.30

Novara Alessandria

Siena Pontedera

Monopoli Virtus Francavilla

Potenza Rende



