Risultati Elezioni Amministrative Spagna 2023/ Hanno vinto i Popolari, Sanchez trema

Le elezioni amministrative Spagna 2023 rappresentano un vero e proprio campanello d’allarme per il premier Sanchez. Il grande trionfatore di questa tornata elettorale è il Partito Popolare: risultati superiori a ogni più rosea aspettativa. Flop incredibile, invece, per il Partito Socialista del primo ministro e per Podemos, mentre continua a crescere la destra di Vox. Il bilancio è tranchant: i socialisti hanno “salvato” tre delle dodici regioni in cui si è votato. Sei regioni sono passate ai popolari, che hanno anche raggiunto la maggioranza assoluta nel comune di Madrid.

Una sconfitta pesante per Sanchez a pochi mesi dalle elezioni politiche in programma il prossimo dicembre. La destra ha ottenuto la vittoria a Madrid, Valencia, Valladolid, Palma di Maiorca e Siviglia. In Catalogna, invece, il più votato è stato Xavier Trias del partito indipendentista di centrodestra Junts. Nei Paesi Baschi vittoria degli autonomisti di Bildu.

I risultati delle elezioni amministrative Spagna 2023

Il Partito Popolare si è imposto con fermezza in gran parte del Paese alle elezioni amministrative Spagna 2023, diventando la prima forza nelle piazze storiche del socialismo: un sorpasso che può assumere un grande valore in vista delle politiche di dicembre. Con l’appoggio di Vox o con coalizioni di governo-accordi di legislatura, i popolari possono davvero assicurarsi il Paese. Alle amministrative il PP ha raccolto quasi 750 mila voti in più del partito di Sanchez in tutto il Paese. Sul versante regionale, i socialisti sono riusciti a mantenere il potere solo in Castiglia-La Mancia, nelle Asturie e in Navarra.

Grande soddisfazione tra le fila del Partito Popolare. Il leader Alberto Nunez Feijoo ha posto l’accento sulla “vittoria nettissima” del suo partito a questa tornata elettorale, sottolineando che si tratta del “primo passo verso un nuovo ciclo politico che si aprirà nei prossimi mesi”. Grande festa alla sede del PP insieme a Isabel Dìaz Ayuso e Josè Luis Martìnez-Almeida, che ha ringraziato per aver riconfermato la Comunità e il Consiglio comunale di Madrid con la maggioranza assoluta: “So che il mio momento arriverà se il popolo spagnolo lo vorrà. Questo è il momento dei candidati che hanno vinto, non è il mio momento, ma è il momento del partito che presiedo”.











