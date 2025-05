RISULTATI ELEZIONI AUSTRALIA 2025: CONFERMATO ALBANESE

Anthony Albanese resta alla guida dell’Australia: il primo ministro e il suo partito laburista hanno vinto le elezioni federali contro la coalizione di destra. Sebbene lo spoglio ufficiale sia ancora in corso, l’emittente australiana ABC News ha anticipato i risultati, spiegando che la coalizione liberal-nazionale “non è in grado di vincere, lasciando ai laburisti l’unica alternativa di governo“.

Stando alle proiezioni, il leader dell’opposizione Peter Dutton, principale avversario di Albanese, non solo perderà le elezioni contro il centrosinistra, ma anche il suo stesso seggio parlamentare nella periferia di Brisbane, un caso inedito per un leader dell’opposizione federale australiana.

RISULTATI ELEZIONI AUSTRALIA 2025: I DATI E LE PERCENTUALI

Una vittoria schiacciante sull’opposizione quella di Albanese, dopo una campagna elettorale di cinque settimane caratterizzata da temi come il costo della vita e il “fattore Donald Trump”. All’inizio dell’anno i laburisti erano in difficoltà nei sondaggi, ora vincono comodamente più di 76 seggi dei 150 a disposizione nella Camera bassa per formare un governo di maggioranza.

Fin dall’inizio dello scrutinio, i laburisti sono apparsi in vantaggio: al 55% dei voti conteggiati, hanno ottenuto il 34,7% contro il 30,5% del centrodestra. I seggi assegnati ai laburisti sarebbero finora 90: 14 in più rispetto ai 76 necessari per avere la maggioranza nella Camera bassa, mentre l’opposizione è ferma a 36.

ALBANESE “OTTIMISMO E DETERMINAZIONE”

Così Albanese diventa il primo premier australiano a ricoprire due mandati consecutivi, visto che negli ultimi due decenni l’Australia ha avuto sei primi ministri diversi. “Significa molto che, in questi tempi incerti, il popolo australiano ha riposto ancora una volta la sua fiducia nel Labour. In questo periodo di incertezza globale, gli australiani hanno scelto l’ottimismo e la determinazione“, le prime parole di Albanese dopo aver ottenuto la sua conferma.

Non è mancata una frecciatina alla campagna elettorale in stile americano adottata dal suo rivale: “Non abbiamo bisogno di elemosinare, prendere in prestito o copiare da nessun altro. Non cerchiamo la nostra ispirazione all’estero. La troviamo proprio qui, nei nostri valori e nella nostra gente“.

I CONSERVATORI RICONOSCONO LA SCONFITTA, FLOP VERDI

Dutton ha riconosciuto la sua sconfitta e ammesso che il suo partito “non ha fatto abbastanza bene durante questa campagna“, assumendosi tutte le sue responsabilità. Deludenti anche i risultati Elezioni Australia 2025 per i Verdi, che – secondo le proiezioni – dovrebbero perdere tutti e tre i seggi di Brisbane che avevano conquistato a sorpresa nel 2022. Il conteggio per determinare la composizione finale della Camera dei Rappresentanti e del Senato richiederà diversi giorni, se non settimane nel caso di alcuni seggi.