Risultati Elezioni in Bolivia 2025: si va al ballottaggio tra Paz e Quiroga, trionfo della destra e disgregazione della sinistra. Morales rischia l'arresto

PREVISIONI CONFERMATE: LA SINISTRA SPARISCE DALLA BOLIVIA, I RISULTATI DELLE ELEZIONI PORTANO AL BALLOTTAGGIO PAZ-QUIROGA

La disgregazione del chavismo e peronismo in Bolivia era uno degli spauracchi della sinistra alla vigilia delle Elezioni Presidenziali 2025 tenutesi domenica 17 agosto e i risultati non fanno che confermare, se non addirittura aumentare il fallimento degli ultimi 20 anni di potere socialista in America Latina. Si andrà al ballottaggio il prossimo 19 ottobre tra due candidati di destra che hanno superato i rivali nella corsa verso l’eredità di Morales e Arce, gli ultimi due Presidenti che hanno spadroneggiato in Bolivia dal 2006 fino ad oggi.

I risultati delle Elezioni Bolivia 2025 sono ormai praticamente definitivi, con sole poche sezioni che mancano all’appello: vince il primo turno, a sorpresa, il senatore Rodrigo Paz, leader del Partito Cristiano (Centrodestra) e figlio dell’ex Presidente Jaime Paz Zamora. Con il 32,1% il leader del PDC andrà a sfidare al ballottaggio l’ex Presidente di destra Jorge “Tuto” Quiroga, che arriva secondo con il 26,8% delle preferenze.

Al terzo posto secondo i risultati ufficiosi in arrivo da La Paz è l’imprenditore multimilionario Samuel Doria Medina, che con il suo 19,8% ha già detto che sosterrà in ticket il vincitore del primo turno Paz: è debacle storica invece per la sinistra, con il MAS (Movimiento al Socialismo) che arriva solo quarto con il giovane candidato Andronico Rodriguez, “delfino” del Presidente uscente Arce e contestato dall’ex mentore Evo Morales. L’8,1% di Rodriguez tiene dietro solo il 6,6% di Manfred Reyes Villa: risultati clamorosi ma attesi in questi mesi di profondo sfaldamento del complesso potere socialista in Bolivia, tra processi, scandali e lotte intestine.

LO SCONTRO TRA MORALES, ARCE E RODRIGUEZ: ORA L’EX PRESIDENTE RISCHIA L’ARRESTO

Verso il ballottaggio delle Elezioni Bolivia 2025 il prossimo ottobre, la sfida a destra fra Paz e Quiroga pende ulteriormente dalla parte del senatore dei Democristiani in quanto si tratta anche di una sfida generazionale tra il 57enne senatore nato a Santiago di Compostela e il 65enne ex Presidente.

Osservando i 122 seggi già assegnati (sui 130 al voto in queste Elezioni che comprendevano anche il rinnovo della Camera boliviana), ben 45 ad oggi vanno al PDC, con 37 per Libre di Quiroga, 28 alla Unidad di Centrodestra, 6 seggi per l’APB, 5 per la sinistra indigena di AP e clamorosamente solo 1 parlamentare ad oggi eletto con il MAS (ben 74 in mento rispetto alle ultime Elezioni che videro trionfare Arce come potenziale “nuovo” Morales.

Ben presto l’asse tra i due capisaldi del socialismo boliviano si è sfaldato, arrivando alla rottura con l’ex Presidente che ha bollato come traditore l’attuale leader uscente della Bolivia: addirittura Morales ha condotto una campagna elettorale all’insegna del “Voto Nullo” come “ripicca” dopo l’impossibilità a candidarsi tra le file dell’opposizione con una lista indipendente. Sull’ex Presidente chavista pende infatti l’accusa di traffico di minori e violenza sessuale e di fatti da tempo si trova rintanato nel suo enclave elettorale nell’area tropicale di Chapare: «sono perseguitato dall’impero della destra», ha sentenziato Morales che si vede ora il forte rischio di cattura non avendo più la “protezione” del Governo.

Dai risultati delle Elezioni Bolivia 2025 emerge infatti un 20% netto di schede nulle, frutto probabile della campagna ostruzionista di Morales e degli ex socialisti: contro Rodriguez, contro l’intera destra e contro il suo stesso passato, con lo spauracchio ora dell’arresto. «Questi risultati sono segno di cambiamento, il modello economico della Bolivia deve ora cambiare», ha detto Paz alla folla che lo acclamava vincitore del primo turno elettorale. Inflazione, caos carburanti, settore produttivo che non cresce, potenziale maxi corruzione nei vari apparati statali e il dilagare dei traffici narco: il “sistema” Morales, e poi Arce, è caduto e con esso il MAS socialista rischia l’estinzione politica.