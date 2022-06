Risultati Elezioni Centro Italia/ Diretta Comunali 2022: Parma, L’Aquila, Piacenza, Viterbo

ELEZIONI COMUNALI 2022, DIRETTA RISULTATI DOVE SI VOTA NEL CENTRO

Sono in tutto 975 i Comuni al voto in queste Elezioni Comunali 2022, con 26 capoluoghi di provincia e ben 4 di Regione: ebbene, in questo focus ci occuperemo per tutta la lunga maratona delle votazioni dei Comuni più importanti al voto nel Centro Italia.

Alberto Malanchino, chi è e vita privata/ La fama grazie a "DOC", Gabriel tornerà

In particolare, attenderemo risultati delle elezioni Comunali 2022 con analisi e situazioni per le città di Parma, Piacenza (Emilia Romagna), Carrara, Lucca, Pistoia (Toscana), Guidonia Montecelio, Viterbo (Lazio) e L’Aquila (Abruzzo). Dopo la lunga giornata di Amministrative di domenica 12 giugno, gli occhi puntati sono tutti per le ore 14 del lunedì quando cioè inizierà lo spoglio effettivo dei risultati delle Elezioni Comunali 2022: dopo il voto di ieri infatti si è proceduto con lo scrutinio dei 5 Referendum popolari sul tema Giustizia, mentre per le elezioni Comunali sono emersi soli i risultati di 6 exit poll delle città più importanti al voto. Ora è il tempo di scoprire le principali situazioni sulle città del Centro Italia che si apprestano a ricevere man mano i risultati delle Elezioni Comunali 2022 dai seggi.

Alberto Malanchino/ “Ai miei personaggi cerco sempre di regalare la mia sensibilità”

DIRETTA RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2022: PARMA E PIACENZA

Così vicine geograficamente, così lontane come scenari elettorali per queste Elezioni Comunali 2022: Parma e Piacenza si presentano ai nastri di partenza delle Amministrazioni con due particolari situazioni relative alle coalizioni in lizza.

Dopo due mandati alla guida della città, il sindaco uscente Federico Pizzarotti lascia la sua “eredità” a 10 candidati in lizza per la poltrona di sindaco a Parma, tra l’altro il M5s non sarà presente con alcuna lista. Candidato per il Centrosinistra a Parma è Michele Guerra, assessore alla Cultura uscente: con lui le liste di Pd, Effetto Parma, Parma Coraggiosa, Onda, Cantiere Riformista. Il principale sfidante, in quota Centrodestra, è l’ex sindaco Pietro Vignali: Lega e Forza Italia hanno optato per lui, mentre Fratelli d’Italia ha preferito corsa separata con l’altro candidato sindaco Priamo Bocchi attuale responsabile provinciale Enti locali del partito. La lista civica Civiltà Parmigiana assieme ad Azione-Calenda appoggiano Dario Costi: candidato invece per il Movimento 3V (no vax) il 45enne ingegnere Luca Galardi. Civico lo è anche Marco Adorni con la lista L’altra Parma e la lista di Vittorio Sgarbi, “Io Apro Rinascimento”: rappresentante per la sinistra antagonista di Potere al Popolo, Partito Comunista Italiano e Rifondazione è Andrea Bui, mentre Giampaolo Lavagetto è in lizza con Per Parma 2032, in quota centrodestra anche lui (ex collega nella giunta Vignali).

Doc nelle tue mani, Alberto Malanchino ha litigato con Spollon?/ "Ci sono state divergenze ma..."

Europa Verde ha scelto come candidato sindaco Enrico Ottolini mentre la lista “Noi siamo davvero” candida Gaetano Vilnò. Sono invece 6 i candidati sindaco per le Elezioni Comunali a Piacenza: in attesa dei risultati, ecco le liste a sostegno dei rispettivi candidati. L’attuale sindaca Patrizia Barbieri, quota Centrodestra, si presenta forte dell’appoggio di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Patrizia Barbieri Sindaco: principale sfidante è la consigliera regionale Katia Tarasconi, sostenuta dal Centrosinistra di Pd, Azione, Piacenza oltre, Piacenza coraggiosa, Pensionati piacentini, Katia Tarasconi-Lista civica per Piacenza. Corre staccato dal Pd il Movimento 5Stelle con il candidato Stefano Cugini, appoggiato anche da Alternativa per Piacenza, Europa verde e Sinistra Italiana: tra le liste civiche troviamo anche il candidato di Liberali di Piacenza, ovvero il presidente esecutivo della Banca di Piacenza Corrado Sforza Fogliani. Con Piacenza Rinasce, lista nata dalle proteste No Pass e No Vax, si candida Maurizio Botti mentre per il Movimento 3V (anch’esso no vax) la candidata sindaco è Samantha Favari.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI: DIRETTA PISTOIA, LUCCA, CARRARA

Scendendo in Toscana, particolare è la situazione della città di Pistoia che alle scorse Elezioni Comunali ebbe tra i risultati il clamoroso ribaltone del Centrodestra, per la prima volta all guida del Comune nella storia.

Sono in tutto 8 i candidati sindaco che sperano di spuntarla all’ultimo voto: il sindaco uscente di Fratelli d’Italia, Alessandro Tomasi, resta il candidato di tutta la coalizione del Centrodestra con Lega, Forza Italia con Udc, Tomasi Sindaco, la civica ‘Amo Pistoia 2040 e per l’appunto FdI. Principale sfidante a Pistoia è la candidata già consigliera regionale Pd, Federica Fratoni: con lei 4 liste come Pd, M5s, ‘Civici e Riformisti’ di Iv-Psi e la lista civica ‘ Pistoia progresso. A sinistra i voti potrebbero essere “erosi” dal candidato di Sinistra civica ecologista, Verdi, Sinistra Italiana, Articolo Uno e Rifondazione Comunista Francesco Branchetti: in lizza anche il capogruppo di Azione in consiglio comunale, Iacopo Vespignani, con la lista “Pistoia Davvero”.

Chiudono la lista, Roberto Bardi per partito Comunista e Onda Etica, Carla Breschi con Italexit e Ancora Italia-Pistoia Altrimenti c’è, mentre per i no vax di Movimento 3V la candidata sindaco è Alessia Balia. Nella non lontana Lucca, i risultati delle Comunali 2022 vedranno “spartirsi” in 7 candidati l’eredità del sindaco uscente Pd Alessandro Tambellini: con il Centrosinistra si candida l’assessore comunale Dem Francesco Raspini, sostenuto da Pd, ‘ Lucca Civica- Lucca è Popolare-Volt’, ‘Sinistra con Lucca’ che include Sinistra Civica Ecologista, ‘Europa Verde – Verdi Lucca’ e ‘Lucca Futura. Principale sfidante è il candidato unitario del Centrodestra Mario Pardini: a sostegno le 5 liste di ‘Lucca 2032’ lanciata da Pardini, Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e ‘Centrodestra per Lucca”. Terzo candidato alla guida di Lucca è il direttore d’orchestra Alberto Veronesi, sostenuto dal polo riformista “Lucca sul serio – Veronesi sindaco’, Italia Viva, Azione e +Europa: candidato civico è invece l’architetto Elvio Cecchini con le liste ‘Lista civile – Insieme’ e ‘Impegno civico per Lucca’. In rottura e lite con il Centrodestra, si è candidato Fabio Barsanti con tre liste civiche come ‘Difendere Lucca’, ‘Centrodestra per Barsanti” e ‘Prima Lucca -Italexit’.

Con i movimenti No Pass e No Vax troviamo Andrea Colombini, mentre Aldo Gottardo è il candidato per Rifondazione comunista, Sinistra Italiana e Lucca per l’ambiente. Chiudiamo il tris toscano con la città di Carrara: qui alle Elezioni Comunali 2022 si presentano 8 candidati sindaco, mentre non si ricandida il sindaco uscente in quota M5s Francesco De Pasquale: Serena Arrighi per il Centrosinistra, sostenuta dalle liste Partito democratico, Europa verde, Partito repubblicano, Sinistra civica ecologista, Serena Arrighi Sindaca. Sfidante il candidato di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Carrara Democratica, Insieme per Carrara, ovvero Andrea Vannucci: Centrodestra diviso con l’altro candidato Simone Caffaz, per cui corrono Lega, Capitale Carrara, Npsi liberali socialisti,Simone Caffaz Sindaco, Carrara Futura, Il centrodestra siamo noi. Il candidato sindaco per Partito socialista italiano, Lista Ferra, Prima Carrara è Cosimo Maria Ferri mentre con Movimento Italia Sì si candida Ferdinando Locani. Altri candidati sindaco per Carrara sono Elvino Vatteroni per “Vatteroni per Carrara” e Rigoletta Vincenti, la candidata di Movimento 5 stelle, Uniti a sinistra con Vincenti, Vincenti per Carrara.

ELEZIONI COMUNALI 2022, DIRETTA RISULTATI: L’AQUILA E GUIDONIA MONTECELIO

Chiudiamo il nostro focus pre-risultati alle Elezioni Comunali 2022 con i due più importanti Comuni al voto in Lazio e Abruzzo: parliamo di uno dei quattro capoluoghi di regione al voto in queste Amministrative – L’Aquila – Viterbo e l’altro grande centro laziale di Guidonia Montecelio.

Nel capoluogo dell’Abruzzo, alle Comunali 2022 si presenta da favorito l’attuale sindaco uscente in quota Centrodestra Pierluigi Biondi: a sostegno le liste di Lega-Noi con Salvini, FdI, Forza Italia, Udc, Rivoluzione Cristiana, L’Aquila Futura, Benvenuto Presente 99. Principale sfidante con il Centrosinistra, che arriva separato dal M5s a queste Amministrative L’Aquila 2022, è Americo Di Benedetto: molte le liste a suo sostegno, partendo dal Pd e continuando con Territorio Collettivo, L’Aquila Sicurezza Lavoro, Abruzzo Civico, Democratici e Progressisti Articolo 1, Socialisti e Popolari per l’Aquila, Democratici e Socialisti per L’Aquila, Il Passo Possibile, Cambiare Insieme. Il M5s di Conte corre da solo per queste votazioni con il candidato sindaco Fabrizio Righetti: per le tre liste civiche di Bene Comune a Sinistra, L’Aquila che vogliamo, l’Aquila Chiama chi Ama l’Aquila la candidata sindaco è Carla Cimoroni. Chiudono la lista di candidati la rappresentante di Casapound Claudia Pagliariccio, il candidato di Progetto Trifuoggi e Città Territorio Nicola Trifuoggi e infine Giancarlo Silveri, candidato di Riscatto Popolare.

Sono in tutto 4 invece i candidati a Guidonia Montecelio, provincia di Roma: Mauro Lombardo con Consenso Civico, Città Nuova, Polo Civico, Civici, Lombardo Sindaco, L’Onda e Guidonia Montecelio Domani; Alfonso Masini candidato di Lega, Masini Sindaco, FdI, Forza Italia; Alberto Cuccuru per Art-1, Pd, ConAlberto, M5s; Claudio Zarro candidato di Colleverde in Comune, Europa Verde, In Comune con Zarro, Guidona Montecelio Rinasce, Essere Guidonia Montecelio, Movimento Giovani. Per le Amministrative a Viterbo, i candidati sindaco sono invece 9: Alessandra Troncarelli con le liste Pd, Viterbo Cresce, Movimento 5 Stelle, Noi insieme per Viterbo, Fare per Viterbo, Viterbo per i cittadini, Contatto; Laura Allegrini è invece la candidata di Fratelli d’Italia, SiAmo Viterbo, Popolo della Famiglia; per il Centrodestra il candidato è Claudio Ubertini con Lega Salvini Premier, Forza Italia – Fondazione – Udc; la candidata Luisa Ciambella corre con Per il bene comune, Viterbo la Splendida; Chiara Frontini è invece la candidata di Con Chiara per Viterbo, Viterbo Fa squadra, La Tuscia nel cuore, Viterbo Cambia, Viterbo Venti Venti, Io Apro Rinascimento,; Giovanni Scuderi con la lista Scuderi sindaco per Viterbo; Marco Cardona con Per l’Italia con Paragone; Carlo D’Ubaldo con Sinistra per Viterbo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA