RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2020/ Diretta spoglio sindaci: Cdx vs Csx, M5s ko

Questa mattina inizia lo spoglio delle Elezioni Comunali 2020 nei 957 Comuni al voto il 20-21 settembre (606 nelle 15 Regioni a statuto ordinario, Sicilia e Sardegna il voto sarà in ottobre) dopo la giornata di ieri dedicata ai risultati del Referendum (trionfo del Sì) e Regionali (4-3 per il Centrodestra). Nel giro della mattinata si dovrebbero avere i primi dati definitivi quantomeno nei 18 capoluoghi di provincia al voto nelle Amministrative 2020, con alcuni risultati già indirizzati dagli exit poll pubblicati ieri subito dopo la chiusura delle urne “spalmate” su due giorni per via dell’emergenza Covid-19. Ad una prima occhiata generale sui principali dati già emersi per le Elezioni Comunali 2020 vedono il Centrodestra in vantaggio sui candidati del Centrosinistra, mentre si conferma l’estrema difficoltà del Movimento 5 Stelle di trovare una rappresentanza a livello territoriale: si profilano infine alcuni ballottaggi, tra cui quasi certamente Reggio Calabria, dove ancora ieri il Segretario del Pd Nicola Zingaretti ha rilanciato la polemica «a Reggio qualcuno ha fatto campagna elettorale con le camice nere. Non è più pensabile che, ancora oggi, ci sia gente che si candida con il motto boia chi molla».

ELEZIONI COMUNALI 2020: I PRIMI EXIT POLL

Ricordando che secondo la complessa legge sulle Elezioni Comunali, per i Comuni sopra i 15mila abitanti il candidato sindaco che ottiene la maggioranza assoluta dei voti (50% più uno) viene eletto, altrimenti è previsto il ballottaggio. Per i Comuni sotto i 15mila abitanti invece non è previsto ballottaggio, se non con parità assoluta tra i due candidati sindaco: vince dunque chi ha un voto in più. Osservando gli exit poll finora usciti di Opinio-Rai, in attesa dei risultati in diretta nella giornata di oggi a spoglio inoltrato, a Venezia si profila larga vittoria di Luigi Brugnaro con dati tra 49,5-53% contro Baretta (Csx) al 29.5-33,5%, con potenziale vittoria al primo turno per il candidato del Centrodestra. A Trento invece il Centrosinistra sembrerebbe mantenere la guida della città, con il candidato Franco Ianeselli davanti al 51-56% contro Merler del Centrodestra (30-34%): a Bolzano avanti invece il Cdx con Roberto Zanin al 33-37% negli exit poll, Renzo Caramaschi è al 29-33 mentre Luis Walcher di Svp tra 10,5-14,5%. A Lecco sarebbe trionfo del Centrodestra con Peppino Ciresa che tra il 4951% eviterebbe il ballottaggio staccando lo sfidante Gattinoni di oltre 10 punti; per Mantova, di contro, il Centrosinistra mantiene la guida della città con il sindaco Pd uscente Mattia Palazzi (sopra il 60%). Per tutti gli altri capoluoghi di provincia al voto sembra invece, secondo gli exit poll, che servirà necessariamente un ballottaggio (il 4-5 ottobre) per dirimere la contesa: a Reggio Calabria sfida Falcomatà (Csx) e Minicucci (Cdx) in sostanziale parità tra 31-35%; Arezzo con Ghinelli (46-50%) tenta il colpaccio al primo turno contro Luciano Ralli ma potrebbe necessitare il secondo turno, così come avviene a Chieti, mentre a Crotone in vantaggio liste civiche.



