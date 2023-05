Risultati Elezioni Comunali 2023 Centro/ Diretta sindaci: Siena, Pisa, Massa, Imperia

DIRETTA RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023, CAPOLUOGHI CENTRO ITALIA

A disposizione ancora poche ore per prendere parte alle elezioni comunali 2023 per i quattro principali capoluoghi al voto in Centro Italia – Siena, Pisa, Massa e Imperia – in questa tornata di amministrative: dopo la prima “sessione” di voto tenutasi domenica, oggi seggi aperti dalle ore 7.00 alle ore 15.00. La diretta dello spoglio e i primi risultati con possibili exit poll saranno disponibili poco dopo la chiusura delle urne, compreso il dato dell’affluenza definitiva.

Come anticipato, dei quasi 600 comuni al voto in queste elezioni comunali del 2023, gli unici capoluoghi in Centro Italia al voto sono Siena, Pisa, Massa e Imperia. Già predisposte le date per l’eventuale ballottaggio – parliamo di domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023 – ma prima di pensare al secondo turno è meglio accendere i riflettori su questo primo turno, che potrebbe già regalare una vittoria a un candidato sindaco e dunque un nuovo Consiglio comunale per i prossimi cinque anni. Come da tradizione per le Comunali, si profila dappertutto un derby classico: centrodestra contro centrosinistra, a volte con e a volte senza il M5s.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023: DIRETTA E CANDIDATI

Iniziamo la rassegna di brevi analisi pre-risultati di queste Elezioni Comunali 2023 con le principali città della Toscana chiamate a rinnovare sindaco e consiglio comunale: parliamo di Pisa, Siena e Massa: nel primo caso si ripropone l’asse giallorosso con Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, mentre nelle altre due città i due partiti correranno ognuno per conto proprio. Anche a Imperia, unico capoluogo ligure alle urne, nessuna intesa tra ex alleati.

Elezioni Amministrative Pisa 2023

Sei in tutto i candidati a sindaco di Pisa: riflettori accesi sul primo cittadino uscente Michele Conti, sostenuto ancora una volta dal centrodestra. Come anticipato, i giallorossi corrono insieme. Ecco l’elenco degli aspiranti sindaci: Alexandre Dei, sostenuto dalla lista Patto Civico 2023; Francesco Auletta, sostenuto dalle liste Unione Popolare e Una città in comune; Rita Mariotti, sostenuta dalla lista civica Rita Mariotti sindaco; Paolo Martinelli, sostenuto dalle liste Partito Democratico, Sinistra Unita per Pisa, Riformisti per Pisa, La Città delle Persone e Movimento 5 Stelle; Edoardo Polacco, sostenuto dalla lista Comitato Libertà Toscana; Michele Conti, sostenuto dalle liste Fratelli d’Italia, Pisa Punto Zero, Lega Conti Sindaco, Forza Italia – Udc – Pli, Pesciatini per Pisa e Pisa al Centro Conti Sindaco.

Elezioni Amministrative Siena 2023

Sono addirittura otto i candidati in corsa a Siena, dove la sinistra si è completamente divisa mentre il centrodestra ha optato per una lista unitaria. Ecco gli aspiranti primi cittadini: Alessandro Bisogni, sostenuto dalla lista civica Siena Popolare; Elena Boldrini, candidata dal Movimento 5 Stelle; Roberto Bozzi, sostenuto e candidato da Siena in Azione (la lista che fa capo al partito di Calenda); Massimo Castagnini, sostenuto dalle liste Castagnini sindaco, Lista de Mossi, Siamo Siena e Destinazione Terzopolo (dentro cui ci sono gli esponenti locali di Italia Viva); Nicoletta Fabio, candidata del centrodestra, sostenuta dalle liste Fratelli d’Italia, Siena in tutti i sensi, Forza Italia, Lega, Movimento civico senese; Anna Ferretti, candidata di centrosinistra, sostenuta dalle liste Partito Democratico, Iep! – Sinistra Italiana e Con Anna Ferretti Sindaca; Emanuele Montomoli, sostenuto dalla lista civica Emanuele Montomoli Sindaco; Fabio Pacciani, sostenuto dalle liste civiche SenaCivitas, Per Siena, Patto dei Cittadini, Civici in Comune, Siena Sostenibile, In Campo e Riscrivere Siena.

Elezioni Amministrative Massa 2023

Piccola novità a Massa, dove il centrodestra non si presenta unito. Il sindaco uscente sfiduciato a inizio marzo, Francesco Persiani, si ripresenta alle urne forte del sostegno di Lega, Forza Italia, Civici Apuani, Francesco Persiani Sindaco. Corre in solitaria, invece, Fratelli d’Italia, che ha deciso di sostenere Marco Guidi insieme a Noi Moderati, Nuovo Psi, Marco Guidi Sindaco, Massa Futura. Passando alla sinistra, Romolo Enzo Ricci sarà sostenuto da Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Per Massa dalla parte del cuore, Evangelisti per Massa, Massa è un’altra Cosa. Altri cinque candidati in corsa: Daniela Bennati (M5s e Up), Andrea Barotti (Andrea Barotti Sindaco), Marco Lenzoni (Massa Insorge), Guido Mussi (Partito Repubblicano Italiano) e Cesare Maria Ragaglini (Cesare Ragaglini Sindaco).

Elezioni Amministrative Imperia 2023

Un candidato di centrodestra, uno di centrosinistra, uno del Movimento 5 Stelle e due civici: cinque aspiranti sindaci in tutto per Imperia. Una corsa apertissima, ecco l’elenco degli sfidanti per la poltrona di primo cittadino: Ivan Bracco, liste Imperia Rinasce, Alleanza Verdi Sinistra e Partito Democratico; Enrico Lauretti, lista Società Aperta; Claudio Scajola, senza simboli di partito – liste Avanti, Insieme, Prima Imperia; Stefano Semeria, lista Movimento 5 Stelle; Luciano Zarbano, Imperia Senza Padroni.

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI COMUNALI 2023: I COMUNI “SUPERIORI”

Come si vota alle elezioni comunali? Questa è una delle domande che si stanno ponendo molti italiani, soprattutto quelli che abitano nei comuni chiamati alle urne per rinnovare sindaco e Consiglio comunale. Come ben sappiamo, i comuni sopra citati (e in generale tutti i capoluogo di provincia) superano i 15 mila abitanti e seguono dunque un sistema elettorale di tipo maggioritario. Se uno dei candidati alla poltrona da primo cittadino riesce a ottenere la maggioranza assoluta dei voti espressi – il 50 per cento più 1 – verrà subito sancita la vittoria.

In alternativa, i due candidati più votati si sfideranno al ballottaggio in programma domenica 28 e lunedì 29 maggio. Cambia il meccanismo per la vittoria: è sufficiente la maggioranza semplice per essere eletti, sarà sindaco chi otterrà almeno un voto in più dell’avversario. Per quanto riguarda la composizione del Consiglio comunale, si adotta il sistema proporzionale: il 60 per cento dei posti disponibili vanno alle liste che appoggiano il candidato sindaco eletto, mentre il 40 per cento rimanente viene suddiviso tra le altre liste in base al numero di voti ricevuti al primo turno.











