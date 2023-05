Risultati Elezioni Comunali 2023 Sardegna/ Diretta affluenza: Iglesias e Assemini (29 maggio 2023)

DIRETTA RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023, I COMUNI DELLA SARDEGNA

Manca poco alla chiusura dei seggi delle elezioni comunali 2023 in Sardegna per conoscere i risultati: fino alle ore 15.00 sarà possibile esprimere il proprio voto per rinnovare sindaco e Consiglio comunale. Subito dopo la chiusura delle urne, saranno disponibili i dati dell’affluenza finale, i primi risultati ufficiali e ovviamente lo spoglio in diretta. Sono in tutto 39 i Comuni che già ieri hanno aperto le urne per il primo turno delle amministrative sarde. Solo due i Comuni con più di 15 mila abitanti e a “rischio” ballottaggio tra domenica 11 e lunedì 12 giugno 2023: Iglesias e Assemini.

Questo, invece, l’elenco dei restanti Comuni sardi al voto con meno di 15 mila abitanti: Decimomannu, Galtelli, Irgoli, Jerzu, Macomer, Meana Sardo, Oliena, Sindia, Tortoli, Ales, Boroneddu, Cabras, Milis, Modolo, Narbolia, Nughedu Santa Vittoria, Pompu, Simala, Soddì, Villa Verde, Villanova Truscheddu, Aglientu, Budoni, Cheremule, Chiaramonti, Palau, Sedini, Collinas, Donori, Fluminimaggiore, Furtei, Gesturi, Senorbì, Seui, Teulada, Villasimius, Villaspeciosa.

SARDEGNA, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023: DIRETTA E CANDIDATI

Iniziamo la rassegna di brevi analisi pre-risultati di queste elezioni comunali 2023 con le principali città al voto in Sardegna chiamate a rinnovare sindaco e Consiglio Comunale: parliamo di Iglesias e Assemini, che sono peraltro le due uniche città con più di 15 mila abitanti chiamate alle urne.

Sardegna, risultati Elezioni amministrative Comunali Iglesias 2023

Sono tre i candidati alle elezioni comunali Iglesias 2023. A sorpresa, il centrodestra non si presenta compatto: Fratelli d’Italia ha deciso di appoggiare la candidatura di Luigi Biggio, mentre le altre forze della coalizione – seppur senza simbolo – hanno deciso di perorare la causa di Giuseppe Pes. Il centrosinistra ha invece deciso di sostenere il sindaco uscente Mauro Usai. Qui i candidati consiglieri alle Comunali di Iglesias

Sardegna, risultati Elezioni Comunlai amministrative Assemini 2023

Sono tre i candidati alle elezioni comunali Assemini 2023. In campo i “soliti” schieramenti: centrodestra, centrosinistra (a tinte giallorosse) e liste civiche. In campo per il centrodestra (FdI, Lega e Forza Italia) Niside Muscas, mentre per l’asse M5s-Pd (con Possibile, Verdi e Partito socialista italiano) c’è Diego Corrias. Terzo incomodo Mario Puddu, eletto con il Movimento 5 anni fa e ora sostenuto da Udc, Riformatori, Sardegna 20Venti e Fortza Paris e Italia Viva. Qui i candidati consiglieri alle Comunali di Assemini

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI COMUNALI 2023 IN SARDEGNA

A pochi minuti dalla chiusura dei seggi, è tempo di andare a scoprire come si vota alle elezioni comunali 2023. Entrando nel dettaglio, bisogna fare una distinzione in base alla popolazione dei comuni. Nei comuni fino a 15 mila abitanti è possibile tracciare un segno solo sul candidato sindaco, solo sulla lista collegata al candidato sindaco o ancora sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata al medesimo candidato sindaco. È eletto primo cittadino il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Nei comuni con più di 15 mila abitanti è possibile utilizzare le tre modalità sopra citate ma non solo, c’è anche la possibilità di optare per il voto disgiunto: l’elettore può tracciare un segno sul candidato sindaco e un altro segno su una lista non collegata. A differenza dell’altro scenario, è eletto sindaco chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi, ovvero il 50 per cento più uno. In caso contrario, si tornerà a votare due settimane più tardi per il ballottaggio tra i due candidati più votati.

