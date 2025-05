Risultati Elezioni comunali 2025 al Centro-Sud: come avviene lo spoglio

Si sono appena chiuse le urne e siamo in attesa dei risultati elezioni comunali 2025, svoltesi il 25 e 26 maggio, con seggi aperti dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì; in comuni come Assisi, Lamezia Terme, Giugliano in Campania, Nola, Massafra, Rende (CS) e Triggiano (BA), il voto determinerà non solo i nuovi sindaci, ma anche gli equilibri politici in consigli comunali spesso frammentati.

Laddove nessun candidato raggiungerà il 50%+1 dei voti validi, si procederà al ballottaggio l’8 e 9 giugno (in concomitanza con le votazioni per i referendum abrogativi) con gli stessi orari di apertura, mentre lo spoglio inizierà immediatamente dopo la chiusura delle urne, e i risultati potranno essere seguiti in tempo reale tramite la piattaforma Eligendo o l’app Eligendo Mobile, strumenti ufficiali del Ministero dell’Interno.

Il conteggio delle schede avviene direttamente nei seggi, dove i presidenti, assistiti da scrutatori, verificano la validità di ciascuna scheda e attribuiscono i voti ai candidati sindaci e alle rispettive liste; particolare attenzione viene posta alla rilevazione di schede nulle, bianche o contestate, che potrebbero influenzare l’esito finale in caso di risultati particolarmente serrati.

I primi risultati ufficiosi inizieranno a circolare già dalle prime ore del pomeriggio, con particolare attenzione ai comuni più popolosi come Lamezia Terme e Giugliano in Campania, dove i riflettori sono puntati sui candidati di centrodestra e centrosinistra; l’affluenza registrata durante le due giornate di votazioni rappresenta un dato importante, con percentuali che potrebbero riservare sorprese rispetto alle precedenti consultazioni.

Per l’ufficializzazione dei risultati bisognerà attendere la validazione della Commissione Elettorale Comunale, che verificherà la regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio e grande attesa anche per la composizione dei nuovi Consigli Comunali, con l’attribuzione dei seggi che seguirà il principio del premio di maggioranza per garantire la governabilità.

Risultati Elezioni comunali 2025: i candidati sindaco ad Assisi, Lamezia, Giugliano, Nola, Rende e Triggiano

Ad Assisi, nelle elezioni comunali 2025, la sfida è polarizzata tra Eolo Cicogna, sostenuto da una coalizione di centrodestra (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e due liste civiche), e Valter Stoppini, candidato del centrosinistra con il Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e tre liste progressiste, a Lamezia Terme, Doris Lo Moro (già sindaca negli anni ’90) punta a riconquistare il comune con una coalizione che include PD, M5S e Azione, mentre Mario Murone unisce i partiti nazionali del centrodestra a due liste locali, Gianpaolo Bevilacqua, infine, propone una terza via con formazioni civiche critiche verso i blocchi tradizionali.

A Giugliano in Campania, i candidati sono Diego D’Alterio (centrosinistra, appoggiato da PD, Azione e Italia Viva), Giovanni Pianese (centrodestra, con Fratelli d’Italia, Forza Italia e UDC) e Salvatore Pezzella, candidato indipendente con una sola lista civica, a Nola – invece – la competizione è a quattro: Maurizio Barbato (FdI), Antonio Ciniglio (lista Gelso Nola 2040), Agostino Ruggiero (Socialisti per Nola) e Andrea Ruggiero, sostenuto da sette liste che spaziano dal centrodestra ai progressisti.

A Rende (CS) la frammentazione è evidente: Principe e Ghionna dividono il centrodestra, mentre Bilotti e Gallo cercano di far convergere il voto progressista, con Bonanno come outsider civico, a Triggiano (BA), l’assenza del centrodestra lascia spazio a Cascarano (PD) e Toscano (M5S), mentre Battista punta su un elettorato trasversale deluso dai partiti.

Risultati Elezioni comunali 2025: i sindaci in corsa a Fiano Romano, Massafra, Sulmona, Orta Nova e Fonte Nuova

A Fiano Romano, alle elezioni comunali 2025, Davide Santonastaso si presenta con due liste civiche, sfidando Ottorino Ferilli (PD e quattro civiche) e Riccardo Milozzi, sostenuto da Lega e Fratelli d’Italia; a Massafra, in Puglia, la triade è composta da Emanuele Fisicaro (centrodestra con FdI, Forza Italia e DC), Giuseppe Losavio (M5S) e Giancarla Zaccaro, candidata civica con sei liste che puntano a raccogliere il dissenso verso gli schieramenti nazionali.

A Sulmona, in Abruzzo, Luca Tirabassi (centrodestra) e Angelo Figorilli (centrosinistra con PD e M5S) sono i favoriti, ma Catia Puglielli (civica) e Nicola Di Ianni (lista Metamorfosi) potrebbero incidere sugli equilibri, a Orta Nova -in Puglia – invece, il centrodestra unito candida l’ex sindaco Dino Tarantino con una coalizione che include FdI, FI, Lega, Udc e civiche, per il centrosinistra corrono Angela Fazi, sostenuta da liste civiche di area PD, e Domenico Di Vito, ex dem con tre civiche. Nicola Di Stasio è appoggiato dai Liberali, nPsi e altre civiche riformiste.

A Fonte Nuova (RM) infine, la sfida è tra Umberto Falcioni (FdI, Lega e liste civiche) e Giorgio Bertozzi, che unisce PD, M5S e Verdi in una coalizione progressista; da monitorare particolarmente questi comuni – caratterizzati dalla presenza di nuovi movimenti – per comprendere le tendenze politiche emergenti, dalle alleanze trasversali alle nuove leadership civiche, i risultati offriranno indicazioni preziose sul futuro del localismo nel Centro-Sud.