Con la chiusura delle urne alle 15:00 di lunedì 26 maggio 2025, sono iniziate in tutta Italia le operazioni di spoglio per i risultati Elezioni Comunali 2025: a Taranto, Ravenna e Matera – città sotto i riflettori di questa tornata – l’attenzione si concentra su candidati e alleanze in grado di definire gli equilibri politici locali; i primi dati parziali saranno disponibili già nelle prossime ore mentre lo scrutinio, avviato immediatamente dopo la chiusura, procede con la verifica delle schede, l’attribuzione dei voti e la trasmissione dei risultati al Ministero dell’Interno, che li renderà pubblici sul proprio portale in tempo reale.

Nei capoluoghi più grandi – come Ravenna – i risultati definitivi potrebbero slittare a notte fonda, a Matera e Taranto, invece, si prevede una chiusura più rapida; l’eventuale ballottaggio, previsto per l’8 e 9 giugno (stessa giornata in cui si svolgeranno le votazioni per i 5 referendum abrogativi) sarà determinato dalla mancata conquista del 50% più uno dei voti da parte di qualsiasi candidato, scenario probabile in contesti frammentati come quello tarantino.

Risultati Elezioni Comunali a Taranto: sei candidati per risollevare la città dopo lo scioglimento

A Taranto le urne hanno chiuso con sei candidati in corsa per la poltrona di sindaco alle elezioni comunali 2025, dopo l’esclusione del giornalista Antonello De Gennaro, la cui lista L’Altra Taranto è stata respinta per irregolarità nelle firme; la città, chiamata al voto anticipato in seguito allo scioglimento del consiglio comunale nel 2024 (dopo le dimissioni di 17 consiglieri su 32 e la caduta dell’amministrazione Melucci), cerca ora un cambiamento, in un contesto caratterizzato da una forte frammentazione politica.

Annagrazia Angolano, giornalista sostenuta dal Movimento 5 Stelle e dalla lista civica Angolano Sindaca, punta sulla sfiducia verso i partiti tradizionali, mentre il centrosinistra schiera otto liste riunite attorno a Piero Bitetti – ex presidente del consiglio comunale – con una coalizione che comprende Pd, Avs e Democrazia Cristiana, il centrodestra si affida a Luca Lazzàro, presidente dimissionario di Confagricoltura, supportato da Fratelli d’Italia, Forza Italia e due movimenti civici di area moderata.

Tra i candidati civici sono presenti Francesco Tacente – presidente del Consorzio trasporti pubblici, con una coalizione di sette liste tra cui Lega, Udc e Riformisti – e Mirko Di Bello, avvocato a capo della coalizione Adesso, sostenuta da sei liste locali e completa l’elenco Mario Cito, figlio dell’ex sindaco Giancarlo, sostenuto dalla Lega d’Azione Meridionale, con l’obiettivo di riconquistare l’elettorato storico della famiglia.

Con 28 liste e 865 candidati al consiglio comunale – di cui 415 donne, molte provenienti dal settore commercio e sanità – il rischio ballottaggio è alto, anche per l’assenza di un chiaro favorito e la forte frammentazione; intanto, Antonello De Gennaro – escluso nonostante i ricorsi – denuncia “un sistema che penalizza le voci indipendenti”.

Risultati Elezioni Comunali a Matera e Ravenna: il ritorno di Bennardi e la sfida del centrosinistra unito

A Matera, dove il Partito Democratico ha scelto di non presentare liste proprie, la sfida alle elezioni comunali si gioca tra cinque candidati: Domenico Bennardi, del MoVimento 5 Stelle – già sindaco dal 2020 al 2024 – tenta il bis nonostante lo scioglimento anticipato del consiglio, puntando sulla continuità di un progetto fondato su cultura, turismo e valorizzazione del territorio, e a sfidarlo c’è il centrodestra che propone Antonio Nicoletti – ingegnere, esperto di marketing territoriale, sostenuto da Fratelli d’Italia e Forza Italia, mentre il centrosinistra si presenta con Roberto Cifarelli, che guida una coalizione composta da nove liste, tra cui Volt e Socialisti, in un’alleanza ampia e trasversale.

A completare ci sono Luca Prisco, candidato di Democrazia Materana, e Vincenzo Santochirico, con il progetto civico Progetto Comune Matera: entrambi puntano a intercettare l’elettorato stanco delle logiche di partito e in cerca di alternative concrete.

A Ravenna, invece, il centrosinistra gioca la carta dell’unità: Alessandro Barattoni – esponente Pd, sostenuto anche da Movimento 5 Stelle e Verdi – si presenta come l’erede naturale di Michele De Pascale, oggi presidente regionale e a contendergli Palazzo Merlato c’è un centrodestra diviso tra Nicola Grandi (Fratelli d’Italia e Forza Italia) e Alvaro Ancisi (Lega e Popolo della Famiglia), in una città storicamente orientata a sinistra.

Non mancano gli outsider: Marisa Iannucci, candidata della sinistra radicale con Pci e Rifondazione, Veronica Verlicchi (La Pigna) e Maurizio Miserocchi (Ravenna al Centro), che propongono programmi localisti e anche qui il ballottaggio è molto probabile – con sette candidati in corsa e un elettorato potenzialmente diviso – in una competizione che potrebbe determinare nuovi assetti politici di un territorio importante e strategico per l’Emilia-Romagna.