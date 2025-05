ATTESI I RISULTATI DELLE ELEZIONI COMUNALI NEL NORD ITALIA: COSA SUCCEDE DOPO LA CHIUSURA DEI SEGGI

Dopo una lunga e frastagliata campagna elettorale è tutto pronto per i risultati delle Elezioni Comunali 2025 anche nei Comuni del Nord Italia, con una generale sfida sempiterna tra le coalizioni opposte in Parlamento (Centrodestra e “campo largo progressista”) in cui si inseriscono però diverse dinamiche locali con candidati sindaci civici e liste non sempre unite come a livello nazionale.

Tra i 117 Comuni al voto in questa tornata di Amministrative 2025 nelle regioni a statuto ordinario, solo un capoluogo di provincia proviene dal Nord – Genova, con la sfida che rischia il ballottaggio tra Silvia Salis e Pietro Piciocchi – mentre le città considerate “superiori” (ovvero con più di 15mila abitanti) sono solamente 5, di cui 4 solo in Lombardia. Si tratta di Cernusco sul Naviglio, Desio, Rozzano, Saronno e Santa Maria di Sala (in provincia di Venezia).

Come per tutte le altre Elezioni Comunali 2025, il voto si è esteso su due giorni tra domenica 25 maggio e oggi lunedì 26 maggio con i risultati che inizieranno ad arrivare nel corso del pomeriggio dopo la chiusura dei seggi alle ore 15: come previsto dalla legge elettorale delle Comunali “ordinarie”, per vincere direttamente al primo turno serve che un candidato sindaco abbia almeno il 50% più 1 degli aventi diritto di voto, altrimenti occorrerà tornare alle urne per i ballottaggi delle Amministrative già previsti per l’8-9 giugno, in concomitanza con i 5 referendum abrogativi presentati dalla CGIL.

CERNUSCO E ROZZANO: VERSO I RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2025 IN LOMBARDIA

Per conoscere tutti i risultati in diretta sulle Elezioni Comunali 2025 nel Nord Italia – così come per le altre aree del Paese – basterà collegarsi sul portale “Eligendo” del Ministero degli Esteri, o dai singoli siti istituzionali dei Comuni al voto: il nuovo sindaco, i nuovi consiglieri eletti, o semplicemente l’indicazione del ballottaggio tra i due candidati più votati, questo il “menu” di giornata che andrà ad esaurirsi presumibilmente entro sera.

Entrando nelle pieghe dei singoli Comuni più importanti al voto in questo primo turno di Elezioni Comunali 2025 non possiamo non segnalare il “poker” di città lombarde equamente suddivise tra le province di Milano, Monza e Varese: nella Città Metropolitana milanese troviamo il rinnovo del Consiglio Comunale a Cernusco sul Naviglio e Rozzano, entrambi al voto per la morte prematura dei rispettivi sindaci uscenti, Ermanno Zacchetti e Gianni Ferretti.

A Cernusco la sfida è tra il Centrodestra di Claudio Mereghetti e il Pd di Paola Colombo, con outsider Valentina Tedesco (M5s e AVS) e Danilo Radaelli (Vivere Cernusco): a Rozzano invece è sfida secca tra il figlio del sindaco scomparso, Mattia Ferretti, e il campo progressista con Leone Missi.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2025, DA DESIO A SARONNO FINO A SANTA MARIA DI SALE: GLI ALTRI COMUNI SUPERIORI AL NORD

In attesa dei risultati Elezioni Comunali 2025 a Desio (MB), lo scontro politico è tutto tra l’erede del sindaco uscente di Centrodestra Gargiulo – Andrea Villa, vice sindaco nell’ultima legislatura – e il Centrosinistra di Pd e Italia Viva (più il Polo Civico) di Carlo Moscatelli, con outsider in questo caso Alessio Alberti, candidato di Azione e Partito Repubblicano, e Iaia Piumatti, sostenuta da M5s e Sinistra in “Desio Bene Comune”.

A Saronno invece la sfida di queste Amministrative segue la chiusura anticipata della giunta dopo la sfiducia della ex maggioranza di Centrosinistra al sindaco uscente Augusto Airoldi, che si ripresenta con sole civiche a sostegno sul fronte progressista; a contrastarlo il Centrodestra di Rienzo Azzi, il Centrosinistra-Pd di Ilaria Pagani, ex assessore uscente di Airoldi, e Novella Ciceroni con ben 3 civiche e sostegno.

Chiude la lista di Comuni superiori al voto nel Nord Italia per i risultati delle Elezioni Comunali 2025 il paese veneto Santa Maria di Sala, con la sfida a tre candidati sindaci dopo la caduta della giunta uscente di Centrodestra: qui vanno divisi FdI-Lega-Udc con il vicesindaco uscente Alessandro Arpi, mentre Forza Italia “spacca” la coalizione ripresentando Natascia Rocchi dopo il mandato interrotto. Il centrosinistra va invece per una volta compatto (Pd-AVS-M5s) assieme al giovane candidato sindaco Massimo Iovine.