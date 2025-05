Tra pochissime ore si chiuderanno le urne delle amministrative locali e potremo scoprire tutti i risultati Elezioni Comunali 2025: nei comuni cosiddetti “inferiori” – ovvero con meno di 15 mila abitanti – nella maggior parte dei casi sarà possibile conoscere già il nome del nuovo sindaco e la composizione del Consiglio Comunale; mentre nei comuni “superiori” – in questo caso con più di 15 mila abitanti, inclusi anche i capoluoghi – potrebbe essere necessario un ballottaggio, qualora nessun candidato superi il 50% + 1 dei voti. Proprio concentrandoci sui comuni “inferiori”, in queste righe scopriremo tutti i risultati Elezioni Comunali 2025 man mano che verranno pubblicati.

Per quanto riguarda gli orari, è bene ricordare che l’attesa per i risultati Elezioni Comunali 2025 è ancora lunga: nella giornata di oggi, lunedì 26 maggio 2025, le urne resteranno aperte fino alle ore 15:00, e solo da quel momento inizierà, in tutti i comuni al voto, lo spoglio delle schede e il conteggio dei voti. La durata dello spoglio è difficilmente prevedibile e dipende soprattutto dal numero dei voti effettivamente espressi; mentre, ipotizzando che nei comuni “inferiori” i tempi saranno contenuti, per conoscere i risultati Elezioni Comunali 2025 dei comuni “superiori” potrebbe essere necessario attendere fino a domani mattina.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2025: QUANTI SONO I COMUNI AL VOTO E QUALI SONO QUELLI “INFERIORI”

Complessivamente, in questa tornata delle Elezioni Comunali 2025, tra ieri e oggi sono stati chiamati al voto 117 comuni: di questi, la maggior parte – pari a 86 – sono comuni “inferiori”, mentre gli altri 31 sono “superiori”, tra cui 4 capoluoghi: Matera, Taranto, Ravenna e Genova. Gli elettori coinvolti sono complessivamente circa 1,92 milioni.

Fermo restando che sarebbe pressoché inutile elencare tutti i comuni “inferiori” (trovate la lista completa sul sito ufficiale del Ministero dell’Interno, cliccando su queste parole), ci teniamo giusto a precisare che quegli 86 di cui potremo scoprire presto i risultati Elezioni Comunali 2025 sono: 9 in Piemonte, 14 in Lombardia, 8 in Veneto, 4 in Liguria, 4 in Emilia, 2 in Umbria, 6 in Lazio, 4 in Abruzzo, 1 in Molise (l’unico al voto nella regione), 8 in Campania, 6 in Puglia, 7 in Basilicata e 13 in Calabria. Le Marche non figurano nell’elenco perché i due comuni al voto in questa regione sono entrambi “superiori”.

COME SI VOTA NEI COMUNI CON MENO DI 15.000 ABITANTI: COSA C’È DA SAPERE SULLE ELEZIONI COMUNALI 2025

Tra qualche ora potremo conoscere i risultati Elezioni Comunali 2025 (ad esclusione di Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Trentino-Alto Adige e Sicilia, con le prime due regioni andate al voto ad aprile, la terza a inizio mese e l’ultima attesa per fine maggio). Nel frattempo, è utile ricordare alcune informazioni fondamentali per il voto.

Per votare è necessario presentarsi al seggio con la tessera elettorale e un documento di identità valido; in mancanza di uno dei due, non è possibile esercitare il diritto di voto.

Similmente, è utile ricordare che per le Elezioni Comunali 2025 nei comuni “inferiori” con meno di 15mila abitanti non è previsto alcun ballottaggio: il candidato che ottiene il maggior numero di voti è eletto sindaco, anche se non raggiunge la maggioranza assoluta (50% + 1) e il secondo turno si tiene solo in caso di perfetta parità tra i due candidati più votati.

Gli elettori possono esprimere fino a due preferenze per i consiglieri comunali, purché di genere diverso (una donna e un uomo). Nei comuni con meno di 5.000 abitanti, si può esprimere una sola preferenza.