Risultati Elezioni Comunali Foggia 2023/ Diretta voto e spoglio: candidati sindaco, sfida Di Mauro-Episcopo

DIRETTA RISULTATI ELEZIONI COMUNALI FOGGIA 2023: ULTIME ORE PER ESPRIMERE IL VOTO

Per esprimere il proprio voto a disposizione c’è stata tutta la mattinata e il primo pomeriggio in queste Elezioni Comunali Foggia 2023, un appuntamento atteso per quasi 2 anni dopo il commissariamento. Dopo la prima giornata di votazione ieri, si attendono per questo pomeriggio i primi risultati delle Elezioni Comunali a Foggia, con anche il dato finale sull’affluenza alle urne in quelle che sono le ultime Amministrative dell’anno sul suolo italiano. In questa particolare tornata elettorale concorrono anche le Elezioni Suppletive per il Senato a Monza e le Regionali del Trentino Alto Adige.

Si vota ancora oggi, lunedì 23 ottobre, dalle ore 7 fino alle 15: a seguire comincerà subito lo spoglio delle schede elettorali, con i risultati sul sindaco e il nuovo Consiglio Comunale di Foggia che saranno resi noti entro sera. Se però non fosse raggiunta la maggioranza assoluta in questo primo turno, il Ministero dell’Interno ha già fissato per decreto la data del ballottaggio tra i primi due candidati sindaco più votati: il secondo turno eventuale delle Elezioni Comunali Foggia 2023 si terrà domenica 5 e lunedì 6 novembre con i medesimi orari. Favoriti per la contesa fino all’ultimo voto restano i due candidati di Centrodestra e Centrosinistra, rispettivamente Raffaele Di Mauro (Forza Italia) e Maria Aida Episcopo (M5s). L’affluenza parziale registrata alla chiusura delle urne ieri alle ore 23 mostrava un netto calo della partecipazione al voto: 46,68% gli elettori aventi diritto che hanno votato per le Elezioni Comunali a Foggia, si attende il dato definitivo di questo pomeriggio per capire la dimensione del tema “astensionismo”. Diretta Elezioni 2023: Regionali Trentino Alto Adige – Suppletive Monza – Federali Svizzera – Presidenziali Argentina

RISULTATI ELEZIONI FOGGIA 2023, CANDIDATI E LISTE: LA SFIDA TRA “CAMPO LARGO” E CENTRODESTRA

Sono in realtà 5 i candidati sindaco per le Elezioni Comunali Foggia 2023 che si contendono il rinnovo del Consiglio Comunale e la maggioranza per i prossimi 5 anni, dopo l’esperienza traumatica di un giunta – quella del sindaco leghista Franco Landella – interrotta dopo lo scandalo per lo scioglimento nel 2021 per presunte infiltrazioni mafiose. Sono in tutto 23 le liste depositate a Foggia, con 683 aspiranti consiglieri: la sfida è tutta tra Di Mauro, avvocato e coordinatore provinciale di Forza Italia, e la candidata di Conte – Maria Aida Episcopo – che è riuscita a mettere insieme una coalizione che si avvicina al concetto di “campo largo”, dal Pd alla sinistra radicale fino ai centristi di Azione. Ecco qui di seguito chi sono i 5 candidati sindaco di Foggia e le rispettive liste collegate, mentre qui il manifesto con tutti i candidati che aspirano ad un posto in Consiglio Comunale:

– Giuseppe Mainiero, civico centrodestra: Giuseppe Mainiero Sindaco, Resto a Foggia con Mainiero Sindaco

– Antonio De Sabato, civico: Antonio De Sabato Sindaco, Progetto Concittadino

– Nunzio Angiola, civico: Angiola sindaco, Effetto Foggia, Foggia 5.0, Orà!

– Raffaele Di Mauro, centrodestra: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Prima Foggia, Di Mauro Sindaco-Noi Moderati, Liberali e Riformisti-nPSI

– Maria Aida Episcopo, centrosinistra: M5s, Pd, Tempi Nuovi-Azione, Comunità Politica per Foggia, Con, Noi Popolari, Nessuno Escluso, Italia del Meridione, Riscossa Civile, Popolari per Foggia

LEGGE ELETTORALE E IPOTESI BALLOTTAGGIO: TUTTE LE NOVITÀ SULLE ELEZIONI COMUNALI A FOGGIA

In attesa di queste ultime ore disponibili per esercitare il proprio diritto di voto, in vista dei risultati delle Elezioni Comunali Foggia 2023 occorre un breve ripasso sul sistema elettorale vigente e sulle possibili conseguenze dirette qualora non si riuscisse a trovare la maggioranza assoluta già in questo primo turno. Il Comune pugliese di Foggia è superiore ai 15mila abitanti, pertanto il sistema maggioritario previsto dalla legge prevede che si proceda a ballottaggio tra i due candidati sindaco più votati se nessuno supera il 50% più uno delle preferenze.

Per garantire una piena maggioranza governabile, è previsto un premio di maggioranza del 60% dei seggi per il vincitore delle Elezioni Comunali; i restanti posti nel Consiglio verranno poi assegnati alle altre liste in maniera proporzionale attraverso il “metodo D’Hondt”. Sono in tutto 32 i seggi in Consiglio Comunale a Foggia, con il sindaco che occupa il 33esimo seggio: soglia di sbarramento è fissato al 3% de voti validi per ciascuna lista. Come si vota alle Comunali è alquanto semplice: ammesso il voto disgiunto, con l’elettore che potrà dunque votare un candidato sindaco e una lista (con relativi consiglieri) collegata ad un altro candidato. Si può esprimere alle Elezioni Comunali a Foggia fino a due preferenze per i consiglieri, mantenendo però la parità di genere (pena l’annullamento della seconda preferenza).

GLI ALTRI COMUNI AL VOTO DOPO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO: DA VILLARICCA A ROSARNO

Le Elezioni Comunali 2023 non sono state convocate solo a Foggia ma riguardano complessivamente 8 tornate elettorali sparse tra Puglia, Sicilia, Campania e Calabria: in tutto sono dunque 8 Elezioni Comunali, di cui solo due per Comuni superiori ai 15mila abitanti, ovvero Foggia e Villaricca, in provincia di Napoli.

I rimanenti Comuni al voto sono distribuiti tre a testa per Sicilia e Calabria: si tratta di Bolognetta, San Giuseppe Jato (Palermo) e Calatabiano (Catania) per le Comunali siciliane, mentre i tre centri calabresi alle urne sono Nocera Terinese e Simeri Crichi in provincia di Catanzaro, Rosarno in provincia di Reggio Calabria.











