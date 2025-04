4 SINDACI e 88 CONSIGLIERI TOTALI: I RISULTATI ATTESI OGGI PER LE ELEZIONI COMUNALI IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Dopo un’insolita due giorni “completa” di Elezioni Comunali in Friuli Venezia Giulia, giungerà nelle prossime ore il momento dei risultati definitivi per le prime Amministrative di questo anno 2025: sfruttando lo status di regione a statuto speciale, il Friuli vedeva al voto i 4 Comuni che per motivi diversi necessitavano di Elezioni Comunali anticipate dopo lo scioglimento dei consigli comunali negli scorsi mesi. Si tratta nello specifico di Pordenone, Monfalcone (Gorizia), San Pier d’Isonzo (Gorizia) e Nimis (Udine). I prossimi appuntamenti elettorali sono sparsi tra la metà maggio e la metà giugno, in concomitanza alla tornata di Elezioni Comunali e Referendum tra il 25 maggio e l’8 giugno 2025.

E così dopo la votazione dalle 7 alle 22 sia domenica 13 che ieri, 14 aprile, lo spoglio scatta questa mattina alle ore 8 e permetterà di avere nel giro di qualche ora i risultati sui 4 sindaci e gli 88 consiglieri complessivi da eleggere (24 a Monfalcone, 12 a Nimis, 40 a Pordenone e 12 a San Pier d’Isonzo).

Occorre ricordare che la nuova legge elettorale approvata dal Consiglio Regionale del Friuli ha posto un’importante novità verso i risultati delle Elezioni Comunali anticipate, per i 2 Comuni (su 4) sopra i 15mila abitanti. I “grandi Comuni” possono vedere la vittoria al primo turno di un candidato sindaco con “solo” il 40% delle preferenze, invece che la soglia al 50% prevista in quasi tutte le altre Elezioni Amministrative del Paese.

Non è un dettaglio da poco, come abbiamo imparato a vedere in questi giorni, dato che il Governo Meloni spinge per presentare nei prossimi mesi un disegno di legge che possa abbassare la soglia delle Comunali, evitando laddove possibile i ballottaggi alle Amministrative: la sinistra non ci sta, anche perché notoriamente negli ultimi anni ha spesso ottenuto risultati ottimi al secondo turno coalizzando più componenti contro il Centrodestra (che invece quasi sempre si presenta compatto già al primo turno).

Al di là dello spunto di politica nazionale, resta il dato: a Pordenone e Monfalcone se i candidati otterranno almeno il 40% potranno evitare il ricorso al secondo turno, già fissato per legge per domenica 27 e lunedì 28 aprile 2025.

“TRIANGOLO” DESTRA-SINISTRA-ISLAM A MONFALCONE, RINNOVO PORDENONE: COSA SI ATTENDE DALLO SPOGLIO LIVE DI RISULTATI ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025

Lo scenario che si apre davanti allo spoglio dei risultati delle Elezioni Comunali 2025 in Friuli Venezia Giulia – la diretta live qui sul nostro quotidiano e anche sul portale ufficiale di Regione FVG – vede l’elezione di 4 importanti sindaci locali, due su tutti con un respiro nazionale: il capoluogo Pordenone e il comune a forte presenza della comunità islamica, Monfalcone.

Se in questi due Comuni il voto anticipato si è reso necessario per l’elezione alle ultime Europee 2024 dei sindaci uscenti – Alessandro Ciriani (FdI) a Pordenone, Anna Cisint (Lega) a Monfalcone – nei due Paesi sotto i 15mila abitanti la sfida delle Elezioni anticipate è stata necessaria per la morte del sindaco Bignolini (a San Pier d’Isonzo) e per le dimissioni in massa del consiglio comunale a Nimis.

Dopo un’affluenza comunque in linea con le ultime elezioni locali, regionali e nazionali – alle 15 di ieri aveva votato il 47% degli aventi diritti di voto (ovvero in totale quasi 69mila cittadini friulani) – la sfida che attende i risultati oggi pomeriggio è quasi esclusivamente nel “vecchio” bipolarismo sinistra vs destra: solo nel piccolo Comune di Nimis si svolge lo scontro tra due candidati civici espressioni entrambi dell’amministrazione uscente. Si tratta di Fabrizio Mattiuzza (ex assessore della giunta Bressani) e Sergio Bonfini, ex vicesindaco sotto l’amministrazione del sindaco Bertolla.

A San Pier d’Isonzo i risultati delle Elezioni Comunali 2025 vedono la contesa fra il candidato del Centrodestra Alex D’Aronco e la candidata del Pd Denise Zucco, sostenuta anche da due liste civiche di area dem. Ma è appunto sui grandi Comuni al voto domenica e ieri che si concentrano le attenzioni locali e nazionali: a Pordenone il candidato del Centrodestra compatto è Alessandro Basso, contro cui prova a imporsi Nicola Conficoni, sostenuto dal civici, Pd e Italia Viva renziana. Due gli outsider con scarse percentuali di vittoria: Marco Salvador e la civica ex consigliera comunale Anna Ciriani.

Dopo l’uscita di scena della pasionaria leghista Anna Cisint, è Monfalcone il Comune più “attenzionato” di questo mini round di Elezioni Amministrative 2025: dentro la sfida tra Centrodestra e Campo largo, espressi rispettivamente da Luca Fasano e Diego Moretti, è la presenza della lista “Italia Plurale” di Bou Konate che ha portato scalpore e polemiche anche sulle cronache nazionali. In una comunità cittadina al 30% espressione di cittadini islamici, la lista “musulmana” prende spunto in origine dall’endonrsement di Aboubakar Soumahoro, con diversi esplodi in questa campagna elettorale frutto di scontri e invettive contro i media nazionali che provavano ad approfondire alcuni punti dei programmi, come ad esempio la poligamia e il velo per le donne.