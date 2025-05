QUANDO SI SAPRANNO I RISULTATI DELLE ELEZIONI COMUNALI A GENOVA (E COME SI È ARRIVATI AL VOTO)

Forse la città più importante al voto in questa due giorni di Elezioni Comunali 2025, Genova attende i risultati delle urne con lo “spauracchio” del ballottaggio che negli ultimi mesi di campagna elettorale è aumentato (e di molto) come probabilità, visto il recupero del Centrodestra rispetto allo svantaggio iniziale contro il “campo largo progressista”. In attesa degli effettivi risultati che arriveranno a breve con lo spoglio delle schede, le Elezioni Comunali Genova 2025 rischiano di “avvicinarsi” allo scenario emerso nelle ultime Regionali: il recupero clamoroso dell’ex sindaco di Genova Bucci contro il favorito candidato Presidente Andrea Orlando è quanto il Centrosinistra vorrebbe evitare ad ogni costo nella sfida odierna tra Pietro Piciocchi e Silvia Salis.

Giunta Bucci Regione Liguria/ Nuovi assessori e deleghe: Piana, Scajola, Giampedrone, gli altri nomi

La poltrona del sindaco con relativo Consiglio Comunale vengono rinnovati in anticipo rispetto alla scadenza naturale della Legislatura proprio per l’elezione del sindaco “della rinascita” (post crollo del Ponte Morandi) alla guida della Regione Liguria: dopo mesi di dialoghi ed interlocuzioni, il campo largo progressista si è unito interamente attorno alla vicepresidente onoraria del CONI (ed ex campionessa del lancio col martello) Silvia Salis, mentre il Centrodestra ha optato per Pietro Piciocchi, docente bocconiano e vicesindaco uscente della giunta Bucci, oltre che assessore con ben 26 deleghe tra le più delicate del Comune capoluogo ligure.

Laura Sansebastiano, moglie di Marco Bucci: "Non mi ha detto della candidatura"/ "Malattia? L'ha trascurata"

Urne aperte dalla giornata di ieri, domenica 25 maggio (dalle 7 alle 23) ed estese per il secondo giorno di votazioni stamane, lunedì 26 maggio, tra le 7 e le 15: i primi risultati – forse anche con exit poll nell’immediata chiusura dei seggi – arrivano nel pomeriggio con un dato conclusivo che entro massimo questa sera sarà definitivo.

Il punto è capire se i risultati Elezioni Comunali Genova 2025 avranno bisogno del ballottaggio tra due settimane (8-9 giugno 2025, in concomitanza con i Referendum abrogativi), o se vi sarà una conclusione già oggi al primo turno: dipende tutto dalle preferenze raccolte dai candidati sindaco, se supereranno o meno il 50% più uno degli aventi diritto. Se così fosse, già in serata avremo il nome del nuovo sindaco di Genova e nella giornata di domani i consiglieri eletti a Palazzo Doria-Tursi: in alternativa, scattano due settimane di assoluta battaglia politica tra – presumibilmente – proprio Salis e Piciocchi.

Chi è Laura Sansebastiano, moglie di Marco Bucci neo presidente Regione Liguria/ “La sua forza…”

CANDIDATI SINDACO E LISTE ALLE ELEZIONI COMUNALI GENOVA 2025: LA SFIDA TOTALE SALIS-PICIOCCHI

In attesa di avere i risultati in diretta dai seggi di Genova, la tornata di Amministrative 2025 si appresta a definire potenzialmente i nuovi sindaco e seggi eletti nel prossimo Consiglio Comunale: il tema caldo della sanità, i rapporti tra politica e imprenditoria sul centrale Porto di Genova (senza dimenticare la base delle indagini negli scorsi mesi che hanno portato alla caduta della Giunta Toti in Regione Liguria) e il buon Governo del sindaco Bucci uscente che gli è valso – nonostante una tradizione politica orientata a sinistra nel capoluogo – la fiducia per l’elezione a nuovo Presidente della Liguria.

Su questi e sugli altri temi locali si sono sfidati prima delle Elezioni Comunali 2025 i 7 candidati sindaco con relative svariate liste a sostegno: in vantaggio secondo i sondaggi della vigilia era data Silvia Salis, moglie del regista Fausto Brizzi e volto noto dello sport olimpico italiano. La sua mozione è stata sostenuta dall’intero “campo largo progressista”, ovvero Pd, M5s, AVS, Italia Viva oltre alle liste civiche “Salis Sindaca” e “Riformiamo Genova”. Il Centrodestra invece sfida Salis presentando il vicesindaco uscente Pietro Piciocchi con la consueta formazione unita: FdI, Lega, Forza Itala, Udc, Noi Moderati-Orgoglio Genova-Bucci, Piciocchi-PSI-DC, oltre alla civica Vince Genova per 7 liste complessive a sostegno della coalizione del Governo Meloni.

Tra i candidati outsider alle Elezioni Comunali a Genova troviamo anche l’ex M5s, e consigliere uscente, Mattia Crucioli (con “Uniti per la Costituzione”), come Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana e Popolare: la Sinistra Alternativa (PCI e Rifondazione) puntano su Antonella Marras mentre Cinzia Ronzitti è la candidata del Partito Comunista dei Lavoratori. Chiude la Rosa dei candidati Raffaella Gualco, candidata con la lista Genova Unita. Per conoscere tutti i candidati consiglieri nelle liste ecco il manifesto elettorale delle Comunali Genova 2025.

RISULTATI ELEZIONI GENOVA 2025, GLI ULTIMI SONDAGGI (PRE-SILENZIO ELETTORALE) CON VISTA BALLOTTAGGIO A GENOVA

Una favorita della vigilia che rischia però, dopo il recupero dello sfidante, di dover andare al ballottaggio per decidere le sorti delle Elezioni Comunali Genova 2025: i risultati di questo pomeriggio chiariranno lo scenario tra Salis e Piciocchi, anche rispetto ai sondaggi pubblicati prima del silenzio elettorale che rappresentavano uno scenario tutt’altro che definito.

Nei sondaggi YouTrend – condotti tra il 24 e il 29 aprile e pubblicati da Telenord il 7 maggio 2025 – le liste a sostegno di Salis erano date al 49,1% contro il 44,4% del Centrodestra genovese: Pd nettamente primo partito al 27%, mentre FdI al 20,5% è la capofila della coalizione a sostegno di Piciocchi, con al 6-7% la civica Salis, l’AVS, Lega e Forza Italia.

Regna insomma l’incertezza con un netto recupero di Piciocchi rispetto ai 7 punti di distacco segnati nel mese di aprile: simili anche i risultati dei sondaggi condotti da Noto per Porta a Porta il 9 maggio 2025, con il Centrodestra al 47% a ridosso del campo largo al 50%, esattamente in bilico per il ricorso al ballottaggio delle Comunali 2025 o alla risoluzione già al primo turno. Se nessuno tra i candidati sindaco supera il 50% occorrerà il secondo turno tra due settimane, con però le preferenze dei candidati consiglieri che rimarranno intatte e valide.