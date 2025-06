RISULTATI ELEZIONI COMUNALI SARDEGNA 2025: COME SEGUIRE LO SPOGLIO OGGI

Il tema caldo della politica sarda negli ultimi giorni è stato la battaglia della governatrice Alessandra Todde contro la sua decadenza, ma oggi a prendersi la scena sono i Risultati Elezioni Comunali Sardegna 2025, perché alle ore 15 di oggi, 9 giugno 2025, chiuderanno i seggi e cominceranno le operazioni di scrutinio. Il discorso riguarda Nuoro, che è il Comune più grande tra i 7 coinvolti nelle Amministrative. Gli altri sono Solemini, Oniferi, Goni, Cardedu, Luras e Monastir. Lo spoglio scatterà subito dopo la chiusura dei seggi. Più precisamente, al termine delle operazioni preliminari, partirà il conteggio dei voti, che potrà durare al massimo 12 ore, ma senza interruzioni.

Nei Comuni dove ci sono oltre 15mila abitanti può esserci il ballottaggio, nel caso in cui nessun candidato ottenesse la maggioranza, mentre in quelli piccoli, chi vince è colui che ottiene più voti. Se non si deve fare il ballottaggio, il sindaco pubblica i risultati e li notifica agli eletti entro 3 giorni dalla fine dello scrutinio. Quindi, l’esito viene ufficializzato entro pochi giorni, ma i Risultati Elezioni Comunali Sardegna 2025 saranno anticipati dagli exit poll, a cui seguiranno le proiezioni, che poi lasceranno spazio ai primi dati reali. Un appuntamento che seguiremo in diretta, ma è prevista una copertura anche dei canali all-news, da Rai News24 a SkyTg24 e La7, oltre ovviamente alle emittenti locali.

Le Elezioni Comunali Sardegna 2025 sono caratterizzate da un calendario particolare, perché ci sono meno amministrative. Molti comuni italiani, tra cui anche quelli sardi, hanno dovuto rinviare le amministrative nel 2020 e 2021 per la pandemia Covid: ciò ha modificato il calendario elettorale, visto che le comunali si tengono ogni 5 anni. Nel 2025 ce ne sono meno, perché ve ne saranno soprattutto nel 2026 e 2027 per “recuperare” i turni rinviati e tornare al calendario normale.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI SARDEGNA 2025: LA SFIDA DI NUORO

Tra i comuni sardi chiamati alle urne, Nuoro rappresenta l’unico centro con più di 15.000 residenti, il che comporta un sistema di voto più articolato. Gli elettori possono scegliere di votare solo per un candidato sindaco, solo per una lista, per entrambi, oppure esercitare il cosiddetto voto disgiunto, selezionando un candidato sindaco e una lista non collegata. È inoltre consentito indicare fino a due preferenze per il consiglio comunale, a patto che riguardino candidati di genere diverso.

Lo scenario politico a Nuoro vede in primo piano una sfida tra due candidati sostenuti da ampie coalizioni. Emiliano Fenu si presenta con l’appoggio del Campo largo, formato da sette liste. A contrapporsi è Giuseppe Luigi Cucca, leader della coalizione Alleanza per Nuoro, sostenuta da sei liste civiche di area centrodestra. Completano il quadro due candidati indipendenti: Lisetta Bidoni, a capo della lista Progetto per Nuoro, e Domenico Mele, che corre con il supporto di Democrazia Sovrana Popolare.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI SARDEGNA 2025 NEI COMUNI “MINORI”

Nei restanti cinque comuni sardi chiamati alle urne (Solemini, Oniferi, Goni, Cardedu, Luras e Monastir), tutti con meno di 5.000 abitanti, si applicano regole diverse sul come si vota rispetto a quelle delle città più grandi. In questi comuni, l’elettore ha la possibilità di esprimere una sola preferenza nominale e non è prevista la possibilità di voto disgiunto. Il candidato sindaco viene eletto sulla base della maggioranza relativa: risulta vincitore chi ottiene anche un solo voto in più rispetto agli altri concorrenti. Nei comuni con un solo candidato in corsa, invece, il risultato è considerato valido solo se partecipa almeno il 40% degli elettori.